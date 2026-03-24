Після дронів можуть бути ракети, – Садовий закликав львівʼян реагувати на нові тривоги

Росія застосовує тактику розтягнутого ураження, використовуючи різноманітні типи озброєння – після дронів можуть запустити ракети, а цілями є житлові будинки. Після останньої такої атаки в центрі Львова триває пожежа, і рятувальники досі ліквідовують наслідки.

Міський голова Львова Андрій Садовий в ефірі 24 Каналу наголосив, що під час тривоги обов’язково ховатися в укриття, бо жодного умовно безпечного місця просто не існує.

Що роблять у Львові для захисту від ворожих атак?

Ворог використав 40% номенклатури авіаційного озброєння і продовжуватиме атаки. Росіяни постійно змінюють тактику та шукають вразливі місця в ППО.

Під час тривоги – лише в укритті, бо передбачити, куди полетить дрон, неможливо. Сьогодні чітка ціль – житлові будинки. День складний, і наступні години будуть важкими. Місто виконує всі запити військових, купує дрони та антидронові системи, бо головне, щоб люди були в безпеці,

– сказав Садовий.

Кілька підрозділів рятувальників досі працюють на місці – вогонь усередині будинку гасять вдруге, бо після першого заливання в одній з квартир спалахнуло знову.

"Ми поспілкувались з мешканцями, я спокійний. Рятувальники працюють якісно. Зараз головне, щоб люди в лікарні були в порядку, адже навіть невелике поранення може ускладнитися, особливо на фоні стресу", – підкреслив Садовий.

Важливо! Удень 24 березня Росія випустила по Україні майже тисячу ударних безпілотників, на територію залетіло 556 російських дронів. Під удар потрапили Миколаївська, Полтавська, Львівська, Одеська, Житомирська та Івано-Франківська області.

Що ще відомо про наслідки обстрілу у Львові?