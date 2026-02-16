ДТП на трасі Львів – Луцьк: автобус із пасажирами злетів у кювет

45-річний водій не справився з керуванням пасажирського автобуса і виїхав за межі проїзної частини на трасі Львів – Луцьк. Внаслідок аварії троє пасажирів госпіталізовані.

Водію загрожує ув'язнення та позбавлення водійського посвідчення до трьох років. Про це пише Поліція Львівської області.

Читайте також Спричинив летальну "ДТП" і зовсім про це не шкодую, – військовий про фатальний випадок на "нулі"

Що стало причиною ДТП?

В неділю, 15 лютого, близько 7:20 автобус Van Hool злетів у кювет на трасі Львів – Луцьк, поблизу села Дернів Львівського району.

Внаслідок ДТП три пасажирки автобуса – 51-річна мешканка Дніпропетровської області та дві жительки Черкаської області віком 55 і 64 роки, отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані.

Слідчі відкрили кримінальне впровадження за 286 статтею – порушення правил дорожнього руху. Поліцейські встановлюють всі обставини інциденту.

Пасажирський автобус злетів у кювет / Фото Поліція Львівської області

Аварія на трасі Львів – Луцьк / Фото Поліція Львівської області

Які ще ДТП були в Україні останнім часом?