Водителю грозит заключение и лишение водительского удостоверения до трех лет. Об этом пишет Полиция Львовской области.
Что стало причиной ДТП?
В воскресенье, 15 февраля, около 7:20 автобус Van Hool слетел в кювет на трассе Львов – Луцк, вблизи села Дернов Львовского района.
В результате ДТП три пассажирки автобуса – 51-летняя жительница Днепропетровской области и две жительницы Черкасской области в возрасте 55 и 64 года, получили телесные повреждения и были госпитализированы.
Следователи открыли уголовное внедрение по 286 статье – нарушение правил дорожного движения. Полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента.
Пассажирский автобус слетел в кювет / Фото Полиция Львовской области
Авария на трассе Львов – Луцк / Фото Полиция Львовской области
Какие еще ДТП были в Украине в последнее время?
В Кривом Роге 9 февраля судья районного суда на BMW сбила 11-летнего мальчика на пешеходном переходе, когда он переходил дорогу с матерью. Ребенок получил тяжелые травмы и находится в реанимации. По факту ДТП судье вручено подозрение, ей грозит до 8 лет заключения и лишение права управления до 3 лет.
В Киеве на Кольцевой дороге грузовик Volvo столкнулся с пассажирским автобусом, а неуправляемый автобус въехал в грузовик Ford. В аварии пострадали по меньшей мере четыре человека: 65-летний водитель автобуса и три пассажирки в возрасте 41, 44 и 49 лет, их госпитализировали.
В Ровенской области 4 февраля на автодороге Киев – Чоп вблизи села Рудня легковушка Honda CR-V столкнулась с грузовиком DAF: в ДТП погибла 42-летняя пассажирка, а водителя, 38-летнего пограничника, госпитализировали с тяжелыми травмами. Санкция статьи предусматривает до 8 лет заключения.