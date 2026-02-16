Водителю грозит заключение и лишение водительского удостоверения до трех лет. Об этом пишет Полиция Львовской области.

Что стало причиной ДТП?

В воскресенье, 15 февраля, около 7:20 автобус Van Hool слетел в кювет на трассе Львов – Луцк, вблизи села Дернов Львовского района.

В результате ДТП три пассажирки автобуса – 51-летняя жительница Днепропетровской области и две жительницы Черкасской области в возрасте 55 и 64 года, получили телесные повреждения и были госпитализированы.

Следователи открыли уголовное внедрение по 286 статье – нарушение правил дорожного движения. Полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента.

Пассажирский автобус слетел в кювет / Фото Полиция Львовской области

