Зовсім не вілла, а колишня модель: що насправді пов'язує Джеффрі Епштейна зі Львовом

Нещодавно деякі ЗМІ повідомили, що Джеффрі Епштейн нібито цікавився купівлею вілли у Львові. Однак виявилося, що це неправда. Насправді скандальний американський фінансист протягом кількох років координував фінанси українки Анастасії Сірооченко, яка і купувала нерухомість через спеціальні фінансові схеми.

30 січня 2026 року Міністерство юстиції США опублікувало понад три мільйони документів, пов'язаних із справою Епштейна. Серед них Львів згадується 105 разів, але переважно в контексті авіаквитків, рахунків і фінансових переказів через місцеві банки. Про це йдеться у розслідуванні "Телебачення Торонто".

Хто така Анастасія Сірооченко, і як вона пов'язана з Епштейном?

Часто у файлах фігурує Анастасія Сірооченко. Це 38-річна мистецтвознавиця, колекціонерка та інвесторка. Вона брала участь у багатьох мистецьких проєктах у Лондоні та Нью-Йорку та зараз входить до рад престижних американських мистецьких інституцій.

Журналісти встановили, що саме її фінансові справи курував Епштейн. Він погоджував документацію та фактично виконував роль її фінансового менеджера.

Згідно з оприлюдненими документами та листуванням, Анастасія познайомилася з Джеффрі Епштейном у 2010 році, коли працювала моделлю та намагалася розпочати кар'єру в американській кіноіндустрії. Того ж року вона підписала контракт із модельною агенцією MC2 Miami, яку очолював Жан-Люк Брюнель, близький соратник Епштейна.

Зверніть увагу! Брюнеля неодноразово звинувачували у сексуальній експлуатації жінок і неповнолітніхю. У 2022 році він помер у французькій в'язниці, не дочекавшись судового вироку.

Фінансові операції Анастасії почали фігурувати у листуванні Епштейна з 2011 року і були тісно пов'язані з Леоном Блеком, одним із найбагатших фінансистів США та ключовим клієнтом Епштейна.

У період із 2011 по 2016 рік Блек та його трастовий фонд переказали на особисті рахунки Сірооченко понад 3 мільйони доларів, які бухгалтери класифікували як "подарунки".

Крім того, Блек співпрацював із компаніями, зареєстрованими на ім'я Сірооченко, а в документах присутні рахунки-фактури на сотні тисяч доларів за купівлю творів мистецтва.

Частина коштів, що надходили на особисті рахунки Анастасії, згодом перераховувалася на рахунки її компаній у вигляді внутрішніх позик. Це чітко простежується на прикладі купівлі нерухомості у Львові на вулиці Романицького, 24.

Епштейн цікавився львівською нерухомістю не для того, щоб її купувати, а щоб отримати документи для фінансової звітності. У одному з листів, який, ймовірно, стосувався фінансів Леона Блека, Епштейн скаржився на безлад у бухгалтерії мільярдера. З документів видно, що Анастасію Сірооченко могли помилково зазначити як співінвесторку в угоді, де поряд фігурувала компанія Блека Black Family Partners, хоча спочатку інвестицію планували оформити через її компанію Lviv Enterprises LLC.

Такі неточності викликали занепокоєння у бухгалтерів та аудиторів, які обслуговували фінанси Сірооченко. Наприклад, через розбіжності у класифікації витрат на купівлю львівської нерухомості бухгалтер Майкл Штайн залишив роботу.

Наразі у прибудові на вулиці Романицького, 24а у Львові діє пілатес-студія, співзасновницею якої є Тетяна Сірооченко, ймовірно мати Анастасії.

