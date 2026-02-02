Про це йдеться в опублікованих документах на сайті Міністерства юстиції.

Дивіться також Звʼязки з Путіним, КДБ і тисячі згадок про Трампа: усе, що відомо про скандальні файли Епштейна

Як Львів згадується у файлах Епштейна?

На сайті мінʼюсту нещодавно опублікували нові файли Епштейна, понад 3 мільйони нових документів. Там неодноразово згадується українське місто Львів. Джеффрі Епштейна цікавила нерухомість у Львові, зокрема на вулиці Романицького, 24. Також Львів згадується в банківських переказах.

Файли, у яких згадується Львів / скриншоти

У матеріалах фігурують два перекази у 2015 році:

50 тисяч доларів США з рахунку Sublime з подальшою компенсацією з львівського рахунку.

78,5 тисяч доларів США, переказані безпосередньо зі Львова.

У документах також зазначено, що 2 лютого 2015 року у Львові було придбано будівлю за 2,85 мільйона гривень (128,5 тисяч доларів США). Кошти на купівлю надала компанія Lviv Enterprises LLC. Нерухомість оформили на Тетяну через обмеження українського законодавства того часу, яке не дозволяло американським юридичним особам володіти майном в Україні.

Що ще відомо про оприлюднені файли Епштейна?