Фахівці відстежили мережу вайбер-чатів "антивакса" Стахіва: викрились приголомшливі дані
Джерело:MediaSapiens
Фахівці проаналізували спільноти відомого антивакцинатора Остапа Стахіва. Виявилося, що прихильники його поглядів переважно сидять у месенджері вайбер.
У мережі каналів, якими керує "активіст", приблизно 80 тисяч підписників. Про це розповів 22 листопада аналітик організації "Інтерньюз-Україна" Віталій Рибак. Слід зазначити, що кількість усіх спільнот Стахіва не може не дивувати.
До теми Львівському антивакцинатору Остапу Стахіву обрали жорсткий запобіжний захід
Список спільнот Стахіва у вайбері / Фото MediaSapiens
Скільки в нього підписників
Окрім цього, звернули увагу на діяльність антивакцинатора в інших соціальних мережах. Де та скільки в нього підписників:
- фейсбук – 90 тисяч підписників;
- канал на ютубі – 65 тисяч підписників;
- телеграм-канал – 25 тисяч підписників.
Проте на думку фахівця, псевдоактивіст все ж найбільше просуває свою пропаганду у вайбері. Там у нього, окрім основного каналу, є ще й 24 регіональні чати. Загалом у них орієнтовно 77 тисяч підписників.
Кількість підписників у різних містах / Інфографіка MediaSapiens
Що там публікують
Звичайно, найбільше на цих сторінках переважно постять антивакцинаторську пропаганду. Однак учасники "руху" Стахіва також використовують групи у вайбері для координації майбутніх акцій протесту.
Зокрема, наразі там найбільше обговорюють один із таких протестів, який запланований на 24 листопада. Слід зазначити, що частину публікацій Стахіва соцмережі можна побачити з позначками "фальшива інформація". Проте кількість підписників у нього попри все зростає.
Публікація Стахіва із позначкою про фейк / Фото MediaSapiens
Головне про Стахіва та оголошення підозри йому
Чоловік почав набирати популярність на початку пандемії коронавірусу. Він одразу почав публікувати "спростування" самого факту пандемії, а згодом став і противником вакцинації. Вже на початку листопада він був одним із організаторів акції протесту коронавірусних скептиків.
Ним зайнялася Служба безпеки
Згодом депутати звернулися в СБУ через дії Остапа Стахіва. Народні обранці повідомили, що активність провокатора може призвести до повалення конституційного ладу в Україні. Це пояснили ймовірним керуванням "руху" з Росії.
16 листопада у помешканні провокатора провели обшуки. Правоохоронці знайшли неспростовні докази причетності Стахіва до злочину, який йому інкримінують. Того ж дня СБУ оголосила підозри йому та громадянину Росії Михайлові Милостивому. Там мовилося, що ці особи намагалися захопити владу в країні.
Намагався уникнути суду
Після обшуків псевдоактивіст робив усе, щоб уникнути затримання. Зокрема, заявляв, що нібито погано почувається. Проте львівські медики не бачили підстав для госпіталізації.
Згодом Стахів навіть поїхав у Сваляву, на Закарпаття. Відтак не появився за засідання суду й попросив лікарів місцевої лікарні його госпіталізувати. Проте план провалився, оскільки правоохоронці знайшли "антивакса" й доставили в суд. Там йому обрали запобіжний захід – перебування під вартою з можливістю внесення майже мільйона гривень застави.