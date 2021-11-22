Специалисты отследили сеть вайбер-чатов "антивакса" Стахива: обнаружились ошарашивающие данные

Специалисты проанализировали сообщества известного антивакцинатора Остапа Стахива. Оказалось, что сторонники его взглядов преимущественно сидят в мессенджере вайбер.

В сети каналов, которыми управляет "активист", примерно 80 тысяч подписчиков. Об этом рассказал 22 ноября аналитик организации "Интерньюз-Украина" Виталий Рыбак. Следует отметить, что количество всех сообществ Стахива не может не удивлять.

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Список сообществ Стахива в вайбере / Фото MediaSapiens

Сколько у него подписчиков

Кроме этого, обратили внимание на деятельность антивакцинатора в других социальных сетях. Где и сколько у него подписчиков:

фейсбук – 90 тысяч подписчиков;

канал на ютубе – 65 тысяч подписчиков;

телеграм-канал – 25 тысяч подписчиков.

Однако по мнению специалиста, псевдоактивист все же больше всего продвигает свою пропаганду в вайбере. Там у него, кроме основного канала, есть еще и 24 региональных чата. Всего в них ориентировочно 77 тысяч подписчиков.



Количество подписчиков в разных городах / Инфографика MediaSapiens

Что там публикуют

Конечно, больше всего на этих страницах преимущественно постят антивакцинаторскую пропаганду. Однако участники "движения" Стахива также используют группы в вайбере для координации предстоящих акций протеста.

В частности, сейчас там больше всего обсуждают один из таких протестов, который запланирован на 24 ноября. Следует отметить, что часть публикаций Стахива в соцсети можно увидеть с пометками "фальшивая информация". Однако количество подписчиков у него несмотря ни на что растет.



Публикация Стахива с пометкой о фейке / Фото MediaSapiens

Главное о Стахиве и объявлении подозрения ему

Мужчина начал набирать популярность в начале пандемии коронавируса. Он сразу начал публиковать "опровержение" самого факта пандемии, а впоследствии стал и противником вакцинации. Уже в начале ноября он был одним из организаторов акции протеста коронавирусных скептиков.

Им занялась Служба безопасности

Впоследствии депутаты обратились в СБУ из-за действий Остапа Стахива. Народные избранники сообщили, что активность провокатора может привести к свержению конституционного строя в Украине. Это объяснили вероятным управлением "движения" из России.

16 ноября в доме провокатора провели обыски. Правоохранители нашли неопровержимые доказательства причастности Стахива к преступлению, которое ему инкриминируют. В тот же день СБУ объявила подозрения ему и гражданину России Михаилу Милостивому. Там говорилось, что эти лица пытались захватить власть в стране.

Пытался избежать суда

После обысков псевдоактивист делал все, чтобы избежать задержания. В частности, заявлял, что якобы плохо себя чувствует. Однако львовские медики не видели оснований для госпитализации.

Впоследствии Стахив даже уехал в Сваляву, на Закарпатье. Поэтому не явился за заседание суда и попросил врачей местной больницы его госпитализировать. Однако план провалился, поскольку правоохранители нашли "антивакса" и доставили в суд. Там ему избрали меру пресечения – пребывание под стражей с возможностью внесения почти миллиона гривен залога.