Скандал у центрі Львова: готель "Жорж" запідозрили у підробці дозволу на парковку

У центрі Львова навколо готелю "Жорж" спалахнув скандал через ймовірну підробку документів на гостьову парковку. У міськраді заявили, що чинного договору на користування паркомісцями заклад не має, а обмежувати паркування там немає підстав.

Попри це працівники готелю нібито показували водіям документ зі зміненою датою дії. Про це повідомила ведуча радіо "Люкс FM" Діана Луцишин.

Що відомо про підробку документів?

У Львові готель "Жорж" запідозрили у підробці документів через ситуацію з гостьовою парковкою біля будівлі на проспекті Шевченка.

Як повідомляє ведуча, адміністрація забороняла їй залишати авто, посилаючись на договір із міською радою, якого насправді не існує.

За її словами, працівник готелю спершу показав дозвіл, чинний лише до кінця 2025 року, а згодом – інший документ із тією ж інформацією, але зі зміненою датою до 2026 року.

Договір, який підтверджував, що парковка у цьому році також належить готелю, суттєво відрізнявся від попереднього. Зокрема, шрифт у даті був інакшим ніж в основному тексті.

І тут мені приносять його! Той самий договір, з тим самим номером, датами та умовами, навіть з підписом Олега Забарило, але бляха з фотошопленою (ше й косо-криво) останньою цифрою, ніби-то він дійсний до кінця 2026. Там навіть не парились зі шрифтом, і він суттєво відрізняється. Ну іспанський сором,

– каже ведуча.

Договір, який надав готель "Жорж", фото Діана Луцишин

У Львівській міській раді підтвердили, що новий договір із готелем не укладали. Там зазначили, що попередній дозвіл діяв лише до кінця 2025 року, а питання нового договору лише розглядається, тому жодних підстав обмежувати паркування на цій ділянці немає.

