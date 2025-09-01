Військові були змучені й голодні. Ярослав розповідає, що звернувся до жінки пенсійного віку, яка, ймовірно, працювала адміністраторкою, однак зіштовхнувся з необґрунтованою відмовою. Про це стало відомо з допису військового Ярослава Нищика, передає 24 Канал.

Як в готелі Луцька поставилися до військового?

Ввечері 31 серпня, Ярослав Нищик прибув у відрядження разом із побратимом після тривалої дороги з Донбасу.

За словами військового, вони розраховували знайти готель на під'їзді до Луцька, тому заздалегідь місце для ночівлі не бронювали. Зупинилися біля готелю Околиця, який за ціною відповідав їхньому бюджету.

Працівниця готелю на запит про вільний номер спочатку відповіла: "Можливо", а згодом прямо сказала: "Ми воєнних не селимо".

Жінка відмовлялася надавати житло військовим попри всі пояснення та прохання.

Я ловлю себе в моменті, що я відверто вже принижуюсь. Я прошу в Луцьку, щоб мене за мої гроші нагодували й поклали спати… Я на Донбасі не стрічав такої зневаги,

– написав Нищик на своїй сторінці.

Весь цей час жінка прискіпливо вдивлялася у військового, через що Нищик відчув відверту неповагу й приниження. Зрештою військові придбали продукти в магазині й знайшли інше місце для ночівлі.

Як ситуацію коментує адміністрація?

Після інциденту директорка готелю "Околиця" Світлана Дерко у коментарі hromadske повідомила, що спочатку не знала про ситуацію із відмовою військовим у поселенні. За її словами, працівниця, яка відмовила гостям, пояснила це тим, що військові їй здалися "неадекватними".

Світлана Дерко підкреслила, що готель завжди підтримує військових, волонтерить і навіть часто надає їм безкоштовне проживання. За 25 років роботи в закладі подібних випадків не було.

Зрозуміло, що тут є людський фактор і директор має відповідати за всіх, але особисто за кожного відповідати не може,

– сказала жінка.

Дерко попросила вибачення за цей інцидент і пообіцяла, що працівницю, яка відмовила у поселенні, покарають штрафом або звільненням.

Подібні інциденти з військовими