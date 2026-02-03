Відключення повернулись: як змінилися графіки у Львові та області 3 лютого

У вівторок, 3 лютого, у Львові та області частину доби не діяли графіки погодинних відключень. Згодом обмеження світла повернули для деяких підчерг.

24 Канал розповідає деталі.

Яким буде графік 3 лютого?

У Львівській області 3 лютого знову діє ГПВ. Обмеження торкнуться підчерг 1.2 та 4.1. Споживачі інших підчерг будуть зі світлом усю добу.



Графіки відключень світла у Львові та області на 3 лютого / Фото Львівобленерго

Варто стежити за повідомленнями на сторінках Львівобленерго, бо зміни в графіках можуть бути частими.

Енергетики просять: коли електроенергія з'являється за графіком – споживайте її ощадливо.

Як дізнатися свою групу вимкнень?

Свою групу вимкнень у Львові у декілька кліків можна дізнатися на сайті обленерго.

Зверніть увагу! Іноді час включення після планових вимкнень може затримуватися. Адже на багатьох енергооб'єктах вимкнення та увімкнення працівники виконують вручну, і бригаді може знадобитися додатковий час.