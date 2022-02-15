Іноземні посольства поки не зверталися до львівської влади по приміщення для роботи

Посольства деяких держав заявили про переміщення роботи до Львова. Однак тема приміщень для роботи наразі не лунала.

Зокрема, відповідних звернень від іноземних посольств не отримували ані Львівська міська рада, ані обласна рада, ані обласна державна адміністрація. Про це повідомили їхні керівники 14 лютого.

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Деякі іноземні посольства переїжджають із Києва до Львова

Сполучені Штати Америки, Канада та Австралія повідомили, що переносять свої посольства з Києва до Львова. Консульство з Дніпра до Львова переносить Німеччина.

А проте поки не лунала тема про надання на місці приміщень для роботи цих установ.

Як відомо з повідомлень місцевої влади, іноземні посольства не зверталися до керівництва міської ради, обласної ради та ОДА з відповідними запитами.

Дипломатичні представництва тут розміщають тільки своїх представників. Не мовиться про розгортання діяльності саме адміністративної одиниці чи юридичної структури,

– сказала голова Львівської обласної ради Ірина Гримак.

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