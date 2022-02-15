Зокрема, відповідних звернень від іноземних посольств не отримували ані Львівська міська рада, ані обласна рада, ані обласна державна адміністрація. Про це повідомили їхні керівники 14 лютого.

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Деякі іноземні посольства переїжджають із Києва до Львова

Сполучені Штати Америки, Канада та Австралія повідомили, що переносять свої посольства з Києва до Львова. Консульство з Дніпра до Львова переносить Німеччина.

А проте поки не лунала тема про надання на місці приміщень для роботи цих установ.

Як відомо з повідомлень місцевої влади, іноземні посольства не зверталися до керівництва міської ради, обласної ради та ОДА з відповідними запитами.

Дипломатичні представництва тут розміщають тільки своїх представників. Не мовиться про розгортання діяльності саме адміністративної одиниці чи юридичної структури,

– сказала голова Львівської обласної ради Ірина Гримак.

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