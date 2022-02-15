В частности, соответствующие обращения от иностранных посольств не получали ни Львовский городской совет, ни областной совет, ни областная государственная администрация. Об этом сообщили их руководители 14 февраля.
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Некоторые иностранные посольства переезжают из Киева во Львов
Соединенные Штаты Америки, Канада и Австралия сообщили, что переносят свои посольства из Киева во Львов. Консульство из Днепра во Львов переносит Германия.
Однако пока не звучала тема о предоставлении на месте помещений для работы этих учреждений.
Как известно из сообщений местных властей, иностранные посольства не обращались к руководству городского совета, областного совета и ОГА с соответствующими запросами.
Дипломатические представительства здесь размещают только своих представителей. Не говорится о развертывании деятельности именно административной единицы или юридической структуры,
– сказала председатель Львовского областного совета Ирина Грымак.
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