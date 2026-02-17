Крилаті ракети в напрямку Львова, – Садовий
- Вранці 17 лютого російські війська спрямували свої ракети на Львівщину.
- Місцева влада попереджувала про загрозу удару.
Вранці 17 лютого російські війська тероризують Україну ракетами. Зокрема під прицілом ворога – Львів.
Про це повідомив мер міста Андрій Садовий. Згодом таку інформацію підтвердили й у Львівській ОВА.
Що відомо про загрозу для Львова?
Повідомляється, що станом на 6:56 на території усієї Львівської області триває повітряна тривога.
За даними Максима Козицького, найближчі ракети вже на Тернопільщині.
Крилаті ракети в напрямку Львова. Будь ласка, перейдіть у безпечне місце!,
– закликав Андрій Садовий.
Зауважимо також, що раніше з території Росії піднялися у повітря стратегічні ракетоносці Ту-95МС, які виконали запуск крилатих ракет Х-101.
Де бив ворог уночі?
Упродовж ночі 17 лютого місцеві пабліки та медіа Кіровоградської області неодноразово повідомляли про вибухи, які було чути й у Кропивницькому.
Тим часом внаслідок дронової атаки в Одесі зафіксовано пошкодження цивільної забудови та одного з інфраструктурних об'єктів. У місті спалахнула пожежа на верхніх поверхах багатоповерхового житлового будинку, є постраждалі серед людей.
У Дніпрі також пролунало кілька вибухів. В обласній військовій адміністрації поінформували, що в одному з районів міста спалахнула пожежа. Внаслідок інциденту зазнали ушкоджень адміністративна будівля та транспортні засоби.