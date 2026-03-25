Оберігає рідних з неба: "Шахед" влучив у квартиру львів'янки, коли вона була на могилі брата
- Квартира львів'янки Роксолани постраждала від удару "Шахеда", коли вона відвідувала могилу загиблого брата.
- Роксолана вірить, що її брат, який загинув під час служби, оберігає сім'ю з небес.
Будинок львів'янки, на ім'я Роксолана, постраждав внаслідок дронової атаки на Сихів 24 березня. Сама жінка дивом не була вдома, адже в цей момент поїхала на кладовище, щоб провідати могилу загиблого брата.
Про це львів'янка Роксолана розповіла на своєму акаунті у соцмережі Threads.
Як Роксолані вдалося оминути атаку по Сихову 24 березня?
Роксолана розповіла, що 24 березня у її будинок на Сихові сталося влучання ворожого "Шахеда". Однак, на щастя, у квартирі з родини львів'янки нікого не було.
Ми їхали на могилу до нашого брата, який загинув бувши поліцейським під час служби. Цього ж дня Назаркові мало б виповнитися 30,
– зазначила сихівка.
Львів'янка Роксолана дивом не була вдома під час атаки "Шахеда" 24 березня, оскільки з родиною поїхали провідати могилу її брата Назара / Фото з акаунту дівчини у соцмережі Threads
Вона також підкреслила, що після такого випадку важко не вірити в янголів, які оберігають нас, людей, з неба.
"Я щиро вірю, що наші рідні з неба нас оберігають. Я знаю, що ні я, ні Остап не постраждали б сьогодні, бо ти, Назарко – наш найбільший ангел-охоронець, і ти надалі оберігаєш нас від всього, як справжній старший брат. Ми дуже любимо тебе", – написала Роксолана.
Що відомо про ворожий удар по Сихову у Львові 24 березня?
Одне з влучань ворожого "Шахеда" 24 березня у Львові зафіксували у Сихові. Туди безпілотник вгатив у багатоповерховий житловий будинок на проспекті Червоної Калини.
Кореспонденти 24 Каналу побували на місці російської атаки у Сихівському районі. Удар призвів до вибиття шибок, пошкодження зупинки громадського транспорту та понівечення автобусів.
Цікаво, що один із жителів постраждалого будинку у Сихові вивісив український прапор на балконі. У мережі назвали такий вчинок "проявом незламності та стійкості".
Перший приліт у Львові 24 березня був в історичному центрі міста. Загалом кількість постраждалих у місті зросла до 32 людей, троє – перебувають у важкому стані.