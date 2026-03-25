Оберігає рідних з неба: "Шахед" влучив у квартиру львів'янки, коли вона була на могилі брата

Будинок львів'янки, на ім'я Роксолана, постраждав внаслідок дронової атаки на Сихів 24 березня. Сама жінка дивом не була вдома, адже в цей момент поїхала на кладовище, щоб провідати могилу загиблого брата.

Про це львів'янка Роксолана розповіла на своєму акаунті у соцмережі Threads.

До теми Масована атака на Захід України: все про наслідки ударів у Львові, Тернополі, Івано-Франківську

Як Роксолані вдалося оминути атаку по Сихову 24 березня?

Роксолана розповіла, що 24 березня у її будинок на Сихові сталося влучання ворожого "Шахеда". Однак, на щастя, у квартирі з родини львів'янки нікого не було.

Ми їхали на могилу до нашого брата, який загинув бувши поліцейським під час служби. Цього ж дня Назаркові мало б виповнитися 30,

Львів'янка Роксолана дивом не була вдома під час атаки "Шахеда" 24 березня, оскільки з родиною поїхали провідати могилу її брата Назара / Фото з акаунту дівчини у соцмережі Threads

Вона також підкреслила, що після такого випадку важко не вірити в янголів, які оберігають нас, людей, з неба.

"Я щиро вірю, що наші рідні з неба нас оберігають. Я знаю, що ні я, ні Остап не постраждали б сьогодні, бо ти, Назарко – наш найбільший ангел-охоронець, і ти надалі оберігаєш нас від всього, як справжній старший брат. Ми дуже любимо тебе", – написала Роксолана.

Що відомо про ворожий удар по Сихову у Львові 24 березня?