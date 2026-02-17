Львівщина була під атакою "Шахедів": чи є руйнування та постраждалі
- На Львівщині під час атаки "Шахедів" працювали сили ППО.
- Місцева влада розповіла про ситуацію.
Вранці 17 лютого російські війська атакували Львівську областб. Там працювали сили ППО по ворожих дронах.
Інформацію про ситуацію в регіоні надав Максим Козицький.
Читайте також У Бурштині – серія вибухів: ракети вгатили по Івано-Франківщині, є проблеми з теплом і водою
Чи є наслідки атаки на Львівщині?
За даними місцевої ОВА, під час ранкової повітряної тривоги, що тривала з 06:10 до 08:56 ворожий ударний дрон типу "Шахед" увійшов у повітряний простір Львівської області.
Сили протиповітряної оборони його успішно знищили в Стрийському районі. За попередніми даними, на щастя, наслідків не зафіксовано. Також обійшлося без жертв.
Козицький також уточнив, що у нічній тривозі в Стрийському районі (з 03:45 по 04:29) чотири російські бойові БпЛА перетнули межу Львівщини.
Три з них наші ППО збили, один зник з радарів (локаційно втрачений).
Дуже складна ніч і складний ранок. Дякуємо нашим воїнам протиповітряної оборони, які зробили все, щоб ворог не здійснив своїх планів,
– йдеться у повідомленні очільника ОВА.
Зазначимо також, що 17 лютого росіяни атакували Україну 4 балістичними ракетами Іскандер-М, 20 крилатими ракетами повітряного базування Х-101, 4 крилатими ракетами Іскандер-К, а також керованою авіаційною ракетою Х-59/69. Окрім того ворог атакував 396 ударними БпЛА.
Де ще били росіяни 17 лютого?
Унаслідок дронової атаки в Одесі пошкоджено цивільну забудову та інфраструктурний об'єкт. Пожежа спалахнула на верхніх поверхах багатоповерхового будинку, відомо про трьох постраждалих.
Для ударо по Дніпропетровщині застосовувалися ракети, дрони-камікадзе та артилерія. Ураження зафіксовано в п'яти районах. Особливо постраждали об'єкти в Дніпрі, йдеться про приватний бізнес, адміністративні будівлі, житло та транспортні засоби.
Вибухи лунали також у Кропивницькому й на Івано-Франківщині.