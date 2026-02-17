Львівщина була під атакою "Шахедів": чи є руйнування та постраждалі

Вранці 17 лютого російські війська атакували Львівську областб. Там працювали сили ППО по ворожих дронах.

Інформацію про ситуацію в регіоні надав Максим Козицький.

Чи є наслідки атаки на Львівщині?

За даними місцевої ОВА, під час ранкової повітряної тривоги, що тривала з 06:10 до 08:56 ворожий ударний дрон типу "Шахед" увійшов у повітряний простір Львівської області.

Сили протиповітряної оборони його успішно знищили в Стрийському районі. За попередніми даними, на щастя, наслідків не зафіксовано. Також обійшлося без жертв.

Козицький також уточнив, що у нічній тривозі в Стрийському районі (з 03:45 по 04:29) чотири російські бойові БпЛА перетнули межу Львівщини.

Три з них наші ППО збили, один зник з радарів (локаційно втрачений).

Дуже складна ніч і складний ранок. Дякуємо нашим воїнам протиповітряної оборони, які зробили все, щоб ворог не здійснив своїх планів,

– йдеться у повідомленні очільника ОВА.

Зазначимо також, що 17 лютого росіяни атакували Україну 4 балістичними ракетами Іскандер-М, 20 крилатими ракетами повітряного базування Х-101, 4 крилатими ракетами Іскандер-К, а також керованою авіаційною ракетою Х-59/69. Окрім того ворог атакував 396 ударними БпЛА.

Де ще били росіяни 17 лютого?