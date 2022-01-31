На Львівщині автомобіль переїхав на смерть чоловіка, який лежав на дорозі

У селі Торчиновичі Самбірського району 30 січня загинув літній чоловік. Наразі поліцейські встановлюють обставини трагедії.

Правоохоронці зазначили, що наїзд здійснив 22-річний водій автомобіля Volkswagen Passat. Внаслідок цього загинув 67-річний чоловік.

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Як трапилася трагедія

Загиблий був мешканцем Старого Самбора. Коли автомобіль їхав, він лежав на проїжджій частині. Він отримав важкі травми й помер на місці ДТП.

Що загрожує водієві

Слідчі відкрили проти кермувальника кримінальне провадження за статтею порушення правил безпеки дорожнього руху. Йому загрожує позбавлення волі на термін від 3 до 8 років із забороною права керувати транспортними засобами.

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