Львівські школярі повертаються за парти: у місті відновлюють очне навчання

У Львові вирішили дещо послабити карантинні обмеження. З 15 листопада учням молодших класів дозволили повернутися у школи.

Відповідне рішення прийняла міська комісія з питань техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій. Решту карантинних обмежень продовжили ще на 2 тижні.

Зауважте У Львові понад 350 дітей вже вакцинували проти коронавірусу: чи були побічні реакції

У Львові відновили очне навчання для 1 – 4 класів

Міський голова Львова Андрій Садовий розповів, що 10 листопада відбулося засідання комісії з надзвичайних ситуацій.

З понеділка, 15 листопада, для учнів 1-4 класів поновлюється очна форма навчання. Поки це рішення стосується лише молодшої школи. Решта карантинних обмежень продовжуються ще на 2 тижні до 29 листопада,

– додав мер.

За його словами, зараз міська влада перебуває на роздоріжжі. Медики відзначають, що карантинні заходи у Львові дають можливість стабілізувати стрімку динаміку поширення коронавірусу.

"Але поки ще зарано говорити про спад епідемії. Наступну комісію проведемо в п'ятницю (12 листопада – 24 канал). Обговоримо подальші рішення. Бережіть себе та рідних!", – підсумував Садовий.

Актуально Через мутований штам Дельта+ на Львівщині ще кілька місяців буде важка епідемситуація

Які карантинні обмеження діють у Львові

Львів перейшов у червону карантинну зону 30 жовтня. У місті заборонили проводити будь-які масові заходи , за винятком футбольних матчів без глядачів на трибунах. Своєю чергою, всім учасникам потрібно мати сертифікат вакцинації або негативний ПЛР-тест.

, за винятком футбольних матчів без глядачів на трибунах. Своєю чергою, всім учасникам потрібно мати сертифікат вакцинації або негативний ПЛР-тест. У спортивних залах та басейнах можна проводити лише одиничні тренування і лише за наявності вакцинації або негативного тесту.

можна проводити лише одиничні тренування і лише за наявності вакцинації або негативного тесту. З 1 листопада всі школи Львова на 2 тижні перейшли на дистанційне навчання. Дитсадки продовжили працювати.

на 2 тижні перейшли на дистанційне навчання. Дитсадки продовжили працювати. У галереях та музеях дозволили індивідуальні відвідування. Однак екскурсії проводити досі заборонено. Усі працівники та відвідувачі повинні мати свіжий негативний ПЛР-тест або сертифікат вакцинації.

дозволили індивідуальні відвідування. Однак екскурсії проводити досі заборонено. Усі працівники та відвідувачі повинні мати свіжий негативний ПЛР-тест або сертифікат вакцинації. У громадському транспорті слід обов'язково перебувати в масці. Усі водії повинні бути вакцинованими. Заповненість салону – 50% від загальної місткості. Сертифікатів про вакцинацію у пасажирів не вимагають.

слід обов'язково перебувати в масці. Усі водії повинні бути вакцинованими. Заповненість салону – 50% від загальної місткості. Сертифікатів про вакцинацію у пасажирів не вимагають. Проїзд для пільговиків обмежили . Вони зможуть їздити безкоштовно лише з 11:00 до 16:00. Проте на учасників бойових дій ці обмеження не діють.

. Вони зможуть їздити безкоштовно лише з 11:00 до 16:00. Проте на учасників бойових дій ці обмеження не діють. Ресторани, салони краси, непродовольчі ринки та магазини продовжують працювати. Усі працівники та відвідувачі повинні мати негативний ПЛР-тест або сертифікат про вакцинацію.

продовжують працювати. Усі працівники та відвідувачі повинні мати негативний ПЛР-тест або сертифікат про вакцинацію. Кафе та ресторани можуть працювати з 6:00 до 23:00, опісля можлива лише робота на винос.



Адаптивний карантин в Україні / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

Текст допису Андрія Садового:

Завершили засідання комісії з надзвичайних ситуацій. З понеділка, 15 листопада, для учнів 1-4 класів поновлюється очна форма навчання. Поки це рішення стосується лише молодшої школи. Решта карантинних обмежень продовжуються ще на 2 тижні до 29 листопада.

Зараз ми перебуваємо на роздоріжжі. Медики відзначають, що наші карантинні заходи дають змогу стабілізувати стрімку динаміку поширення вірусу. Але поки ще зарано говорити про спад епідемії. Наступну комісію проведемо в п‘ятницю. Обговоримо подальші рішення. Бережіть себе та рідних!