У Львові чули вибухи на одній з вулиць: поліція каже, що сталася стрілянина
- У Львові 8 березня сталася стрілянина на вулиці Гайдамацькій в Шевченківському районі, внаслідок чого одну людину госпіталізували.
- Поліцейські вживають заходів із затримання стрілка, на місці події працюють профільні служби.
У Львові вдень 8 березня повідомляли про вибухи на одній із вулиць у Шевченківському районі. Як виявилося там сталася стрілянина.
Про це повідомляє поліція Львівської області.
Дивіться також Під час акції жінок невідомі кинули у натовп похоронний вінок, виникли сутички з поліцією
Що відомо про стрілянину у Львові 8 березня?
У поліції зазначили, що 8 березня на спецлінію 102 надійшло повідомлення по стрілянину на вулиці Гайдамацькій у Шевченківському районі міста.
Попередньо відомо, що між двома чоловіками стався конфлікт, внаслідок чого один із них здійснив кілька пострілів у бік опонента. Потерпілого госпіталізували,
– йдеться у повідомленні.
Наразі поліцейські вживають заходів із затримання стрілка. На місці події працюють профільні служби.
До цього у мережі писали, що нібито чули звуки вибухів в районі вулиць Замарстинівської та Гайдамацької. Ймовірно, це були звуки від стрілецької зброї.
Які надзвичайні ситуації відбувалися у Львові останнім часом ще?
6 березня у Львові надійшло повідомлення про можливу гранату, що спричинило перевірку поліції. Речниця поліції Львівщини Аліна Подрейко розповіла у коментарі 24 Каналу, що після обстеження підозрілого предмета не було виявлено вибухонебезпечних об'єктів, загрози для громадян не існувало.
3 березня у Львові знову сталася аварія на водопроводі в Домажирі. Через це в значної частини міста були проблеми з водопостачанням.
1 березня У центрі Львова біля торгового центру "Магнус" виявили підозрілий пакет. У коментарі 24 Каналу в поліції Львівщини зазначили, що за результатами перевірки небезпечних чи вибухонебезпечних предметів не виявлено.