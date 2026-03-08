Укр Рус
У Львові чули вибухи на одній з вулиць: поліція каже, що сталася стрілянина
8 березня, 16:18
Оновлено - 16:37, 8 березня

У Львові чули вибухи на одній з вулиць: поліція каже, що сталася стрілянина

Владислав Кравцов
Основні тези
  • У Львові 8 березня сталася стрілянина на вулиці Гайдамацькій в Шевченківському районі, внаслідок чого одну людину госпіталізували.
  • Поліцейські вживають заходів із затримання стрілка, на місці події працюють профільні служби.

У Львові вдень 8 березня повідомляли про вибухи на одній із вулиць у Шевченківському районі. Як виявилося там сталася стрілянина.

Про це повідомляє поліція Львівської області.

Що відомо про стрілянину у Львові 8 березня?

У поліції зазначили, що 8 березня на спецлінію 102 надійшло повідомлення по стрілянину на вулиці Гайдамацькій у Шевченківському районі міста. 

Попередньо відомо, що між двома чоловіками стався конфлікт, внаслідок чого один із них здійснив кілька пострілів у бік опонента. Потерпілого госпіталізували, 
– йдеться у повідомленні.

Наразі поліцейські вживають заходів із затримання стрілка. На місці події працюють профільні служби.

До цього у мережі писали, що нібито чули звуки вибухів в районі вулиць Замарстинівської та Гайдамацької. Ймовірно, це були звуки від стрілецької зброї.

Які надзвичайні ситуації відбувалися у Львові останнім часом ще?

  • 6 березня у Львові надійшло повідомлення про можливу гранату, що спричинило перевірку поліції. Речниця поліції Львівщини Аліна Подрейко розповіла у коментарі 24 Каналу, що після обстеження підозрілого предмета не було виявлено вибухонебезпечних об'єктів, загрози для громадян не існувало.

  • 3 березня у Львові знову сталася аварія на водопроводі в Домажирі. Через це в значної частини міста були проблеми з водопостачанням.

  • 1 березня У центрі Львова біля торгового центру "Магнус" виявили підозрілий пакет. У коментарі 24 Каналу в поліції Львівщини зазначили, що за результатами перевірки небезпечних чи вибухонебезпечних предметів не виявлено. 