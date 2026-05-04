У Львові відзвітували про обрізку дерева ШІ-зображенням: у міськраді пояснили

У Львові мешканець звернувся на Гарячу лінію міста з проханням провести обрізку дерева. Однак замість реальних робіт там опублікували "фотозвіт", згенерований штучним інтелектом.

Про це повідомила пресслужба Львівської міської ради.

Читайте також Троє хлопців: у Львові затримали крадіїв меморіальної таблички відомому борцю проти Москви

Навіщо дерево згенерували в ШІ?

30 квітня мешканець Львова звернувся на міську гарячу лінію з проханням обрізати сухі гілки дерева біля будинку на вулиці Володимира Великого, 47. Уже за кілька годин адміністратор повідомив про нібито проведену санітарну обрізку та додав фото як підтвердження. Згодом з'ясувалося, що це зображення було згенероване штучним інтелектом.

Ситуацію прокоментувала голова Франківської районної адміністрації Галина Нарівна.

За її словами, після звернення мешканця працівниця адміністрації оперативно сконтактувала з підрядником. Там у відповідь надіслали згенеровану візуалізацію того, як дерево могло б виглядати після запропонованих робіт – і як доказ, що цього не можна робити саме так.

Водночас працівниця адміністрації помилково сприйняла це зображення як підтвердження вже виконаної обрізки та передала його на Гарячу лінію міста.

За цю помилку їй оголосили догану.

Щодо самого звернення – на місце у найближчі дні виїдуть фахівці управління екології разом із підрядником, щоб визначити, які роботи тут справді доцільні,

– йдеться в заяві.

Також у міській раді наголошують, що це перший подібний випадок за весь час роботи Гарячої лінії.

Важливо! Звернутися на Гарячу лінію міста можна через фейсбук-групу, за телефоном 15–80, через застосунок "Львів 1580", чат-бот або онлайн-портал.

Що відбувається у Львові: останні новини