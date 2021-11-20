У маршрутці, яка тягнула тіло монахині, були люди: шокуючі подробиці ДТП у Львові

У маршрутці, яка збила двох монахинь на переході у Львові, були пасажири. Зараз правоохоронці розшукують цих людей, адже водій втік з місця смертельної аварії, а автобус тягнув тіло загиблої на велику відстань.

Про це повідомив заступник начальника відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини Михайло Сас.

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Поліція розшукує пасажирів маршрутки

Водій маршрутного засобу рухався по маршруту, в салоні перебувало декілька пасажирів,

– розповів Сас.

Наразі поліція розшукує людей, що були у салоні, аби провести допит. Водій, зазначимо, утік з місця ДТП та не повідомив про нього поліцію.

Керманича затримали, він перебуває у медичному закладі – на освідченні. За попередньою інформацією, на момент аварії він був тверезий. Ще проводять експертизу на наркотики.

Про злочин повідомили очевидці аварії

Про наїзд правоохоронців повідомили двоє очевидців. Коли на місце прибули правоохоронці вони виявили лише одну постраждалу – 67-річну жінку.

Зверніть увагу! Загиблою виявилась 48-річна монахиня Латинського катедрального собору Львова Ольга Дуплеца. Інша потерпіла – теж монахиня.

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