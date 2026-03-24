Момент прильоту "Шахеда" у центр Львова
24 березня, 16:47
Оновлено - 17:13, 24 березня

Момент прильоту "Шахеда" у центр Львова

Дарія Черниш
Основні тези
  • 24 березня Росія атакувала Львів, вдаривши "Шахедом" по будівлі в центрі міста.
  • Після атаки виникла пожежа, момент прильоту був зафіксований на відео.

Вдень 24 березня Росія атакувала Львів. Ворожий "Шахед" прицільно вдарив у будівлю в центрі міста.

Момент прильоту опублікували місцеві пабліки.

Перші хвилини після прильоту у Львові

Повітряну тривогу у Львові вдень 24 березня оголосили через загрозу обстрілу. Мер міста Андрій Садовий попереджав про рух російських безпілотників на місто. 

Згодом там пролунали вибухи через приліт.

"Шахед" атакував центр Львова: дивіться відео

На відео видно, як ударний дрон б'є по будівлі в центрі міста. Опісля там виникла пожежа.

Які деталі атаки на Львів?

  • Як повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький, російський "Шахед" вдарив по центру міста. 

  • Попередньо, внаслідок атаки пошкоджено об'єкт, що є спадщиною ЮНЕСКО.

  • Також відомо про постраждалих. Вони у важкому стані. 