Справжнє диво: з полону повернувся Назар Далецький, якого вважали загиблим у 2022

Під час обміну полоненими 5 лютого до України повернувся мешканець Львівщини Назар Далецький. Його вважали загиблим ще з 2022 року.

Тоді його "поховали" за аналізом й збігом ДНК. Про це повідомили у Куликівській селищній раді Львівського району.

Дивіться також "Зараз уже будемо його обіймати": мережу розчулив батько, який понад 3 роки чекав сина з полону

Що відомо про Назара Далецького?

46-річний Назар Далецький – житель села Великий Дорошів. Він був учасник АТО, а з початком повномасштабного вторгнення знову пішов боронити Україну.

Воїн служив у 24-й окремій механізованій бригаді імені короля Данила.

Як розповів голова Львівської ОВА Козицький, у травні 2022 року він перестав виходити на зв'язок.

Спочатку Назар Далецький був серед зниклих безвісти. Пізніше сім'ї повідомили, що він нібито загинув під Куп'янськом у день свого народження – 25 вересня 2022 року.

Втім, у 2025 році троє звільнених із полону захисників повідомили, що Назар Далецький живий.

Він жив. Він вистояв. Він повернувся. Це диво, вистраждане мужністю, вірою і любов'ю тих, хто не переставав чекати. Це нагадування кожному з нас поки є хоч найменша надія – вона варта того, щоб за неї триматися,

– написали у селищній раді.

Сім'я дізналася про звільнення Назара Далецького з полону: дивіться відео

Що відомо про обмін полоненими 5 лютого?