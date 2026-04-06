Синоптики попередили про негоду у Львові: оголошено І рівень небезпеки

У понеділок, 6 квітня, у Львівській області очікується суттєве погіршення погодних умов із небезпечними метеорологічними явищами. Синоптики попереджають про сильні пориви вітру та грози протягом ранку та дня.

У регіоні оголошено І рівень небезпечності – жовтий. Про це повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

Яку погоду прогнозують на Львівщині?

За прогнозами метеорологів, 6 квітня на території Львівської області вранці та вдень очікуються пориви північно-західного вітру швидкістю 17 – 22 метрів за секунду.

Також місцями можливі грози, які супроводжуватимуться різкими змінами погодних умов. Такі явища можуть створювати додаткову небезпеку як для людей, так і для об'єктів інфраструктури.

У Львові погодні умови будуть аналогічно складними. Вранці та вдень у місті прогнозуються сильні пориви вітру до 22 метрів за секунду, а також грози.

Через це можливі короткочасні ускладнення руху транспорту та підвищений ризик аварійних ситуацій.

Як убезпечити себе під час негоди?

Оголошений I рівень небезпечності свідчить про потенційно небезпечні погодні умови. Це означає, що сильний вітер і грози можуть призводити до падіння дерев і гілок, пошкодження рекламних конструкцій та ліній електропередач, а також до локальних перебоїв у роботі комунальних служб. Також можливі ускладнення для водіїв і пішоходів через погіршення видимості та сильні пориви вітру.

Фахівці закликають мешканців Львова та області бути максимально обережними. Під час негоди варто уникати перебування поблизу дерев, рекламних щитів і ліній електропередач, а також не залишати транспортні засоби під потенційно небезпечними об'єктами.

Рекомендується обмежити пересування без нагальної потреби, зачинити вікна в оселях і прибрати з балконів предмети, які може зірвати вітер.

Як вберегтися від блискавки

