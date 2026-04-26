У Львові засудили 2 поліцейських, які напали на стендап-коміка у Винниківському лісі

Личаківський районний суд виніс вирок двом поліцейським, які побили стендап-коміка Максима Гіля. Обох визнали винними у перевищенні службових повноважень.

Замість реального ув'язнення вони отримали по 1,5 року іспитового терміну та втратили спеціальні звання. Про це пише Zaxid.net.

Що відомо про побиття стендапера Гіля?

Сам інцидент відбувся ще 22 грудня 2022 року. Тоді двоє правоохоронців – слідчий Сергій Тарасюк і оперуповноважений Дмитро Бензер – прибули до Винниківського лісу.

Вони оглядали місцевість у межах перевірки, пов'язаної зі справою про збут наркотиків.

У цей час у лісі перебував Максим Гіль. Він прийшов туди, щоб спокійно репетирувати стендап-номер і записувати матеріал на телефон.

Поліцейські побачили хлопця з телефоном і вирішили, що він може бути причетний до наркозлочинів. При цьому, як встановив суд, у них не було жодних законних підстав вважати його підозрюваним.

Згідно з матеріалами справи, поліцейські не представилися належним чином. Вони почали силоміць відбирати у стендапера телефон. Один із них схопив хлопця за шию і вдарив в обличчя та інші ділянки тіла.

Гіль не противився діям поліції, але намагався спробувати підвестись і втекти. Однак ті продовжували його бити.

Унаслідок цього стендапер отримав численні забої та гематоми.

У суді Сергій Тарасюк заперечив свою провину і заявив, що діяв у межах службових повноважень. За його словами, Гіль поводився підозріло. Після того, як вони підійшли до хлопця та представилися, той, буцімто, почав видаляти щось у телефоні й намагався втекти. Тому вони вирішили його наздогнати та затримати. Правоохоронець також заявив, що під час затримання чоловік чинив опір, навіть вкусив його за руку, а коли вони впали в рів – знепритомнів. Після цього йому викликали швидку допомогу. Цю ж версію подій у суді підтвердив і Бензер.

Максим Гіль у суді розповів, що не розумів, що перед ним саме поліцейські, бо вони були в цивільному одязі. Один із правоохоронців намагався вирвати з його рук телефон і вдарив. Тоді, як стверджує стендапер, він упав, але його продовжували бити, тому він знепритомнів.

У матеріалах справи зазначено, що після інциденту правоохоронці намагалися потрапити до палати потерпілого, але їх не пропустили.

З урахуванням усіх обставин справи суддя визнав Дмитра Бензера винним у перевищенні службових повноважень. Йому призначили 3 роки позбавлення волі та заборону працювати в правоохоронних органах протягом 2 років. Водночас реальне ув'язнення замінили на 1,5 року іспитового терміну.

7 квітня Бензера офіційно звільнили з посади та позбавили звання старшого лейтенанта поліції.

Сергія Тарасюка суд також визнав винним і призначив аналогічне покарання, а також позбавив звання лейтенанта поліції.

Цивільний позов потерпілого суд не задовольнив.

Вирок може бути оскаржений, однак сам Максим Гіль заявив, що не подаватиме апеляцію. З огляду на публікації у соцмережах хлопець мобілізувався до війська восени 2025 року.

У Києві судитимуть поліцейських за побиття цивільного

До суду передали обвинувальний акт щодо двох поліцейських, яких підозрюють у побитті чоловіка біля ТЦК в Голосіївському районі Києва.

За даними Державного бюро розслідувань, інцидент стався 17 жовтня 2025 року.

Під час затримання правоохоронці застосували до чоловіка надмірну силу – били його по голові, внаслідок чого він отримав численні травми.

Слідчі зазначають, що перед цим затриманий нібито розпилив перцевий балончик у службовому авто. Водночас у ДБР наголосили, що навіть це не виправдовує жорстокого поводження з боку поліції.

Поліцейським інкримінують перевищення службових повноважень із застосуванням насильства. За цією статтею їм загрожує до 8 років ув'язнення. Обох фігурантів уже звільнили зі служби.