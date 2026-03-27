На Львівщині побили ветерана, який звільнився з російського полону: хто був нападником

У Городку Львівської області невідома особа напала на 46-річного ветерана, учасника бойових дій та колишнього полоненого. Поліція відкрила кримінальне провадження і проводить досудове розслідування.

Згодом, нападника вдалося оперативно встановити. Про це повідомили у поліції Львівської області.

Що відомо про побиття ветерана?

17 березня близько 22:30 у місті Городок на вулиці Авіаційній сталася бійка. Внаслідок нападу 46-річний ветеран, який тривалий час перебував у російському полоні, отримав поранення.

Потерпілий наступного дня звернувся до поліції. Правоохоронці швидко встановили особу підозрюваного – 39-річного місцевого військовослужбовця, який на момент інциденту перебував у відпустці.

Поліція розпочала кримінальне провадження за умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження. Санкція статті передбачає виправні роботи до двох років або обмеження чи позбавлення волі на строк до трьох років.

Наразі досудове розслідування триває. Призначено необхідні експертизи для встановлення всіх обставин події.

