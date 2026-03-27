На Львівщині побили ветерана, який звільнився з російського полону: хто був нападником
- У Городку Львівської області побили 46-річного ветерана, колишнього полоненого, у результаті чого поліція відкрила кримінальне провадження.
- Підозрюваним є 39-річний місцевий військовослужбовець.
У Городку Львівської області невідома особа напала на 46-річного ветерана, учасника бойових дій та колишнього полоненого. Поліція відкрила кримінальне провадження і проводить досудове розслідування.
Згодом, нападника вдалося оперативно встановити. Про це повідомили у поліції Львівської області.
Що відомо про побиття ветерана?
17 березня близько 22:30 у місті Городок на вулиці Авіаційній сталася бійка. Внаслідок нападу 46-річний ветеран, який тривалий час перебував у російському полоні, отримав поранення.
Потерпілий наступного дня звернувся до поліції. Правоохоронці швидко встановили особу підозрюваного – 39-річного місцевого військовослужбовця, який на момент інциденту перебував у відпустці.
Поліція розпочала кримінальне провадження за умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження. Санкція статті передбачає виправні роботи до двох років або обмеження чи позбавлення волі на строк до трьох років.
Наразі досудове розслідування триває. Призначено необхідні експертизи для встановлення всіх обставин події.
Що відомо про інші випадки нападу на ветеранів?
Раніше повідомлялося, що 19 березня військові ТЦК затримали й побили чоловіка. Ним виявився колишній політичний в'язень з Криму Володимир Балух. Ветеран розповів, що перебував у будівлі ТЦК майже добу та отримував жорстоке ставлення.
Напередодні ще один ветеран заявив про жорстоке поводження ТЦК. Ветеран війни Андрій заявив про викрадення і побиття військовими ТЦК. Проте розслідування справи почалося не відразу, а лише після розголосу в медіа. Відомо, що чоловік отримав численні травми, перебував в лікарні. Згодом він вирішив виїхати за кордон, адже розчарувався реакцією правоохоронних органів.
Наприкінці 2025 року, на Одещині, двоє військовослужбовців ТЦК побили 27-річного бійця, звільненого з російського полону, після суперечки, яка переросла у фізичне насильство. Одному з військових оголошено підозру за умисне легке тілесне ушкодження, іншому – за побої без спричинення тілесних ушкоджень.