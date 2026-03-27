Впоследствии, нападающего удалось оперативно установить. Об этом сообщили в полиции Львовской области.
Смотрите также Шокер и сломанная рука: на Волыни задержали чиновника ТЦК, который "мобилизовал" пожилого рыбака
Что известно об избиении ветерана?
17 марта около 22:30 в городе Городок на улице Авиационной произошла драка. В результате нападения 46-летний ветеран, который длительное время находился в российском плену, получил ранения.
Пострадавший на следующий день обратился в полицию. Правоохранители быстро установили личность подозреваемого – 39-летнего местного военнослужащего, который на момент инцидента находился в отпуске.
Полиция начала уголовное производство за умышленное средней тяжести телесное повреждение. Санкция статьи предусматривает исправительные работы до двух лет или ограничение или лишение свободы на срок до трех лет.
Сейчас досудебное расследование продолжается. Назначены необходимые экспертизы для установления всех обстоятельств происшествия.
Что известно о других случаях нападения на ветеранов?
Ранее сообщалось, что 19 марта военные ТЦК задержали и избили мужчину. Им оказался бывший политический заключенный из Крыма Владимир Балух. Ветеран рассказал, что находился в здании ТЦК почти сутки и получал жестокое отношение.
Накануне еще один ветеран заявил о жестоком обращении ТЦК. Ветеран войны Андрей заявил о похищении и избиении военными ТЦК. Однако расследование дела началось не сразу, а лишь после огласки в медиа. Известно, что мужчина получил многочисленные травмы, находился в больнице. Впоследствии он решил уехать за границу, ведь разочаровался реакцией правоохранительных органов.
В конце 2025 года, в Одесской области, двое военнослужащих ТЦК избили 27-летнего бойца, освобожденного из российского плена, после спора, который перерос в физическое насилие. Одному из военных объявлено подозрение за умышленное легкое телесное повреждение, другому – за побои без причинения телесных повреждений.