Впоследствии, нападающего удалось оперативно установить. Об этом сообщили в полиции Львовской области.

Что известно об избиении ветерана?

17 марта около 22:30 в городе Городок на улице Авиационной произошла драка. В результате нападения 46-летний ветеран, который длительное время находился в российском плену, получил ранения.

Пострадавший на следующий день обратился в полицию. Правоохранители быстро установили личность подозреваемого – 39-летнего местного военнослужащего, который на момент инцидента находился в отпуске.

Полиция начала уголовное производство за умышленное средней тяжести телесное повреждение. Санкция статьи предусматривает исправительные работы до двух лет или ограничение или лишение свободы на срок до трех лет.

Сейчас досудебное расследование продолжается. Назначены необходимые экспертизы для установления всех обстоятельств происшествия.

