27 квітня, 14:27
Абсолютний мінімум за 80 років: у Львові зафіксували рекордно низьку температуру

Данило Жоров
Основні тези
  • У Львові зафіксували найнижчу температуру на 27 квітня за 80 років, з показником 5,3°С морозу.
  • Попередній рекорд мінімальної температури був зафіксований у 1954 році і складав 2,2°С морозу.
Львівські метеорологи зафіксували аномально низьку погоду для 27 квітня. Це найнижчий показник за всю історію спостережень.

Про аномальну температуру повідомив Львівський регіональний центр з гідрометеорології у власних соцмережах.

Дивіться також Заморозки до -5 і сильний вітер: яка погода буде в Україні 27 квітня 

Що відомо про погоду у Львові?

У понеділок, 27 квітня, у Львівській області були заморозки. Вночі у Львові зафіксували температуру 5,3 градуса морозу за Цельсієм. Цей показник є рекордом найнижчої температури повітря за 80 років.

Львівський регіональний центр з гідрометеорології повідомив, що це найхолодніша ніч 27 квітня за всю історію спостережень. До того ж, синоптики заявляють, що попередній рекорд був зафіксований у 1954 році. В той день температура повітря була на 3,1 вища, а саме 2,2 градуса морозу. 

Львівський гідрометцентр має дані про температуру Львівщині з 1946 року.

Також, у Львові жінка вигадала несподіваний спосіб втриматися на ногах і стала зіркою соцмереж. Під час ураганного вітру вона вирішила винести сміття й вийшла на вулицю з гантелями.

