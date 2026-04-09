Зима посеред квітня: на Львівщині сьогодні обіцяють мокрий сніг
- На Львівщині 9 квітня очікуються опади у вигляді мокрого снігу і температура від +2 до +7 градусів.
- Вітер з північно-західного напрямку буде зі швидкістю 9 – 14 метрів за секунду.
У четвер, 9 квітня, на Львівщині прогнозують опади та хмарність із проясненнями. Температура повітря підніметься максимум до +7 градусів.
Про це повідомив Львівський регіональний центр з гідрометеорології.
Яку погоду чекати на Львівщині?
Синоптики повідомили, що у Львівській області 9 квітня загалом буде хмарна погода з проясненнями. Часом йтиме мокрий сніг.
Температура повітря по області коливатиметься від +2 до +7 градусів. Водночас у Львові очікується +4 – +6 градусів.
Станом на 07:00 стовпчики термометрів в обласному центрі показували +2 градуси. А відносна вологість становила 87%.
Як довго ще будуть опади в Україні?
Ближче до Великодня, 12 квітня, в Україні зменшиться кількість опадів. У Карпатах та на півночі все ж синоптики прогнозують невеликий мокрий сніг, подекуди із дощем.
Однак до 11 квітня в Хмельницькій, Житомирській, Вінницькій та на більшій частині Лівобережжя можливі заморозки на ґрунті та в повітрі від 0 до -3 градусів.
Синоптики попередньо прогнозували підвищення температури до +8 – +10 градусів тепла з 11 квітня. Далі за три дні повітря ймовірно прогріється місцями до +17 градусів.