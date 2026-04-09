Об этом сообщил Львовский региональный центр по гидрометеорологии.
Какую погоду ждать на Львовщине?
Синоптики сообщили, что во Львовской области 9 апреля в целом будет облачная погода с прояснениями. Временами будет идти мокрый снег.
Ветер будет северо-западного со скоростью 9 – 14 метров в секунду.
Температура воздуха по области будет колебаться от +2 до +7 градусов. В то же время во Львове ожидается +4 – +6 градусов.
По состоянию на 07:00 столбики термометров в областном центре показывали +2 градуса. А относительная влажность составляла 87%.
Как долго еще будут осадки в Украине?
Ближе к Пасхе, 12 апреля, в Украине уменьшится количество осадков. В Карпатах и на севере все же синоптики прогнозируют небольшой мокрый снег, местами с дождем.
Однако до 11 апреля в Хмельницкой, Житомирской, Винницкой и на большей части Левобережья и на большей части Левобережья возможны заморозки на почве и в воздухе от 0 до -3 градусов.
Синоптики предварительно прогнозировали повышение температуры до +8 – +10 градусов тепла с 11 апреля. Уже через три дня воздух вероятно прогреется местами до +17 градусов.