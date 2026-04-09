Об этом сообщил Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

Смотрите также Когда и где ждать ночных заморозков, и повысится ли температура в Украине

Какую погоду ждать на Львовщине?

Синоптики сообщили, что во Львовской области 9 апреля в целом будет облачная погода с прояснениями. Временами будет идти мокрый снег.

Ветер будет северо-западного со скоростью 9 – 14 метров в секунду.

Температура воздуха по области будет колебаться от +2 до +7 градусов. В то же время во Львове ожидается +4 – +6 градусов.

По состоянию на 07:00 столбики термометров в областном центре показывали +2 градуса. А относительная влажность составляла 87%.

Как долго еще будут осадки в Украине?