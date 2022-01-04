Пограбували валютників на 1,5 мільйона: у Львові викрили злочинну групу

Прокуратура повідомила про підозру 8 особам, які пограбували валютників на 1,5 мільйона гривень. Злочинна група вчиняла грабежі на території Львова та Хмельницького.

За даними прокуратури, їхніми жертвами були особи, які займаються обміном валют. Учасники групи впродовж тривалого часу стежили за об'єктами та вивчали їхні маршрути.

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Як далі діяли зловмисники

Підозрювані вчиняли напади, коли потерпілі їхали в автомобілях. Вони створювали штучні перешкоди для їхнього руху, розбивали бокове вікно автомобіля та викрадали гроші.

Учасники групи робили усе у громадських місцях в денну пору доби.

Загалом впродовж липня – серпня 2021 року підозрювані викрали чужого майна на загальну суму майже 1,5 мільйона гривень.



У Львові викрили злочинну групу / Фото пресслужби Офісу генпрокурора

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Наразі правоохоронці розв'язують питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

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