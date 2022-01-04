За даними прокуратури, їхніми жертвами були особи, які займаються обміном валют. Учасники групи впродовж тривалого часу стежили за об'єктами та вивчали їхні маршрути.

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Як далі діяли зловмисники

Підозрювані вчиняли напади, коли потерпілі їхали в автомобілях. Вони створювали штучні перешкоди для їхнього руху, розбивали бокове вікно автомобіля та викрадали гроші.

Учасники групи робили усе у громадських місцях в денну пору доби.

Зверніть увагу! Загалом впродовж липня – серпня 2021 року підозрювані викрали чужого майна на загальну суму майже 1,5 мільйона гривень.



У Львові викрили злочинну групу / Фото пресслужби Офісу генпрокурора

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Наразі правоохоронці розв'язують питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

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