За даними прокуратури, їхніми жертвами були особи, які займаються обміном валют. Учасники групи впродовж тривалого часу стежили за об'єктами та вивчали їхні маршрути.
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Як далі діяли зловмисники
Підозрювані вчиняли напади, коли потерпілі їхали в автомобілях. Вони створювали штучні перешкоди для їхнього руху, розбивали бокове вікно автомобіля та викрадали гроші.
Учасники групи робили усе у громадських місцях в денну пору доби.
У Львові викрили злочинну групу / Фото пресслужби Офісу генпрокурора
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Наразі правоохоронці розв'язують питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.
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