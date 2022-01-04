По данным прокуратуры, их жертвами были лица, которые занимаются обменом валют. Участники группы в течение длительного времени следили за объектами и изучали их маршруты.

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Как дальше действовали злоумышленники

Подозреваемые совершали нападения, когда потерпевшие ехали в автомобилях. Они создавали искусственные препятствия для их движения, разбивали боковое окно автомобиля и похищали деньги.

Участники группы делали все в общественных местах в дневное время суток.

Обратите внимание! Всего в течение июля – августа 2021 подозреваемые похитили чужого имущества на общую сумму почти 1,5 миллиона гривен.



Во Львове разоблачили преступную группу / Фото пресс-службы Офиса генпрокурора

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Сейчас правоохранители решают вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения в виде содержания под стражей.

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