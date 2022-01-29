Потяг на смерть збив двох людей на Львівщині

29 січня 2022 , 10:36
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Джерело:

Департамент з питань цивільного захисту ЛОДА

У ніч на 29 січня в Львівській області потяг смертельно травмував двох людей. Трагедія сталась у місті Пустомити.

Мовиться про потяг №46 сполученням "Ужгород – Лисичанськ". Обоє загиблих були мешканцями Пустомит. 

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41-річна мешканка Пустомит загинула на місці інциденту, а 52-річний чоловік помер від отриманих травм у лікарні,
– зазначають у повідомленні.

Аварія сталась на перегоні "Щирець – Глинна Наварія". Обставини з'ясовують.

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Автор: Оксана Княжик