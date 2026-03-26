Записав на тещу і батька: у керівника ТЦК на Львівщині знайшли статки на 8 мільйонів гривень
- У Львові судитимуть посадовця, якого підозрюють у приховуванні майна на суму майже 8 мільйонів гривень.
- Військком не задекларував нерухомість і автомобілі, які записав на родичів.
У Львові судитимуть посадовця територіального центру комплектування, якого підозрюють у приховуванні майна на майже 8 мільйонів гривень. Йдеться про заступника начальника обласного ТЦК та СП, який на момент викриття виконував обов'язки керівника.
Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.
Що відомо про військкома, який приховував своє майно?
Слідчі вже завершили досудове розслідування та передали обвинувальний акт до суду.
Упродовж 2023 – 2024 років посадовець не задекларував земельну ділянку площею 0,025 гектара та будинок на 139 квадратних метрів у Львівському районі, які оформив на тещу. Хоча насправді придбав це все за власні кошти.
Окрім цього, в декларації не вказані автомобілі Mercedes та Nissan. Машини були записані на батька та сестру. Але ними користувався сам чиновник і його дружина. Загальна вартість прихованих активів становить близько 8 мільйонів гривень.
Перевірка, яку провело Національне агентство з питань запобігання корупції за ініціативи ДБР, показала, що офіційні доходи посадовця не відповідають вартості його майна.
Тепер його обвинувачують у декларуванні недостовірної інформації. У разі доведення провини йому загрожує до 2 років обмеження волі з забороною обіймати певні посади.
Що відомо про успішні операції ДБР щодо ТЦК?
ДБР викрило схему у ТЦК Києва. Працівники незаконно втручались в державні реєстри. Завдяки цьому майже 100 військовозобов'язаних уникнули призову. З них щонайменше 31 чоловік виїхали за кордон. Підозрюваним загрожує до 10 років позбавлення волі.
У Києві до суду передали справу проти двох колишніх поліцейських, яких обвинувачують у жорстокому побитті чоловіка біля ТЦК у Голосіївському районі Києва. За даними слідства, під час затримання вони завдали потерпілому численних ударів по голові. Обох правоохоронців звільнили, їм загрожує до 8 років ув'язнення.
На Івано-Франківщині правоохоронці затримали керівника районного ТЦК, якого підозрюють у побитті та приниженні військовозобов'язаних. За даними ДБР, під час перевірки скарг виявили численні факти перевищення повноважень, зокрема випадок, коли посадовець жорстоко побив чоловіка за відмову проходити флюорографію. Йому загрожує до 12 років ув'язнення.