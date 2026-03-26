Записав на тещу і батька: у керівника ТЦК на Львівщині знайшли статки на 8 мільйонів гривень

У Львові судитимуть посадовця територіального центру комплектування, якого підозрюють у приховуванні майна на майже 8 мільйонів гривень. Йдеться про заступника начальника обласного ТЦК та СП, який на момент викриття виконував обов'язки керівника.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.

Що відомо про військкома, який приховував своє майно?

Слідчі вже завершили досудове розслідування та передали обвинувальний акт до суду.

Упродовж 2023 – 2024 років посадовець не задекларував земельну ділянку площею 0,025 гектара та будинок на 139 квадратних метрів у Львівському районі, які оформив на тещу. Хоча насправді придбав це все за власні кошти.

Окрім цього, в декларації не вказані автомобілі Mercedes та Nissan. Машини були записані на батька та сестру. Але ними користувався сам чиновник і його дружина. Загальна вартість прихованих активів становить близько 8 мільйонів гривень.

Перевірка, яку провело Національне агентство з питань запобігання корупції за ініціативи ДБР, показала, що офіційні доходи посадовця не відповідають вартості його майна.

Тепер його обвинувачують у декларуванні недостовірної інформації. У разі доведення провини йому загрожує до 2 років обмеження волі з забороною обіймати певні посади.

