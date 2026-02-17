Во Львовской области прогремели взрывы: ПВО отражало атаку "Шахедов"
- Во Львовской области ночью 17 февраля прогремели взрывы.
- Это из-за атаки вражеских БпЛА, а ПВО отражала угрозу.
Во Львовскую область ночью 17 февраля залетели вражеские БпЛА. Воздушные силы предупреждали об этой угрозе.
Местные сообщества в телеграме информировали о работе ПВО в регионе. 24 Канал собрал, что известно на данный момент.
Что известно о воздушной атаке на Львовскую область 17 февраля?
Во Львовской области в 03:44 объявили воздушную тревогу в Стрыйском районе. Всю ночь 17 февраля продолжалась массированная атака ударных БпЛА российской армии на Украину, и часть из них добрались до Львовщины.
Местные сообщества в телеграмме писали в социальных сетях о звуки взрывов на Стрыйщине, речь шла о работе Противовоздушной обороны. На момент публикации официальной информации об этом не было. Отбой дали в 04:29.
Однако налет БпЛА врага продолжается. Дроны все еще движутся на Запад, угроза не миновала. Также известно, что в воздухе находятся несколько бортов Ту-95МС российской авиации, поэтому вскоре возможен и ракетный обстрел.
Где еще раздавались взрывы этой ночью?
- Взрывы в Одессе гремели из-за ударов БпЛА, в городе возникли из-за этого пожары и пострадали люди.
- ПВО на Запорожье сражалась с дронами, также на Сумщине в Ахтырке были слышны взрывы, и в Кропивницком.
- Днепр подвергся атаке. В городе слышали серию взрывов от БпЛА и, вероятно, ракет.