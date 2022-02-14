Авто перевернулось в кювете: во Львове трагически погиб житель Ивано-Франковска

Недалеко от Львова 13 февраля произошло жуткое ДТП. После опрокидывания авто водитель получил крайне тяжелые травмы и погиб.

Автомобиль мужчины слетел с дороги под поселком Новые Стрелища во Львовском районе. Впоследствии оказалось, что погибший был жителем Ивано-Франковска.

Ранее В Днепре водитель автобуса потерял сознание за рулем и впал в кому

Полиция установила обстоятельства

Трагедия на автодороге "Мукачево – Ивано-Франковск – Рогатин – Львов" произошла примерно в половине 7 утра. Водитель Skoda Fabia не справился с управлением и съехал в кювет.

Там автомобиль перевернулся, что и привело к трагическим последствиям. Правоохранители установили, что погибшему было всего 47 лет.

Несколько других ДТП недавно

В Николаевской области 13 февраля внедорожник на скорости влетел в грузовик. Удар был настолько сильным, что сразу погибли 5 человек, среди которых был один ребенок. Спасателям пришлось вырезать тела из изуродованного авто.

В Кременчуге в тот же день произошло жесткое ДТП с участием автомобиля и троллейбуса. Легковушка вылетела на встречную полосу, где столкнулась с электротранспортом. Тот после этого влетел в столб. К счастью, никто не погиб, однако 3 человек пришлось госпитализировать.

А днем ​​ранее во Львове произошло ДТП с участием полиции. Там пьяный водитель спорткара Hyundai Genesis Coupe на скорости влетел в служебный автомобиль патрульных. Как следствие, получил повреждения один правоохранитель.

Как выбрать безопасные зимние шины: смотрите видео