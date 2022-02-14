Авто чоловіка злетіло з дороги під селищем Нові Стрілища у Львівському районі. Згодом виявилося, що загиблий був іванофранківцем.

Раніше У Дніпрі водій автобуса знепритомнів за кермом і впав у кому

Поліція встановила обставини

Трагедія на автодорозі "Мукачево – Івано-Франківськ – Рогатин – Львів" сталася приблизно о пів на 7 ранку. Водій Skoda Fabia не впорався з кермуванням і з'їхав у кювет.

Там авто перекинулося, що й призвело до трагічних наслідків. Правоохоронці встановили, що загиблому було лише 47 років.

Кілька інших ДТП нещодавно

На Миколаївщині 13 лютого позашляховик на швидкості влетів у вантажівку. Удар був настільки сильним, що одразу загинули 5 осіб, серед яких була одна дитина. Рятувальникам довелося вирізати тіла з понівеченого авто.

У Кременчуці того ж дня сталася жорстка ДТП за участі автомобіля й тролейбуса. Легковик вилетів на зустрічну смугу, де зіткнувся з електротранспортом. Той після цього влетів у стовп. На щастя, ніхто не загинув, проте 3 людей довелося госпіталізувати.

А днем раніше у Львові сталася ДТП за участі поліції. Там п'яний водій спорткару Hyundai Genesis Coupe на швидкості влетів у службове авто патрульних. Як наслідок, зазнав ушкоджень один правоохоронець.

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