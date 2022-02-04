"Большая стройка" в действии: объездную дорогу Львова планируют расширить

Во Львовской области начинается строительство Западной объездной. Общая протяженность отрезка примерно 15 километров.

Отрезок разбили на 3 меньших участка. Тендер на первый отрезок от Рясного-Русского до Зымной Воды объявят уже в феврале 2022 года.

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Это 6-километровый участок, на котором обустроят:

наземные переходы;

по 2 полосы движения в каждом направлении;

трехуровневую автомобильную развязку.

Тендер на второй 3-километровый участок Солонка – Сокольники должны объявить весной.



Как будет выглядеть дорога / Визуализация Службы автомобильных дорог во Львовской области

Немало участков надо выкупить

Также область разрабатывает проектно-сметную документацию на реконструкцию третьего участка от Сокольников до Зымной Воды.

Вся реновация займет немного времени, ведь есть еще немало участков, которые надо выкупить, прежде чем начинать само строительство.

В 2022 году планируем начать. Однако в 2022 году точно не завершим. Ведь кроме строительства, это выкуп земельных участков,

– отметил заместитель главы Львовской областной госадминистрации Юрий Бучко.

Он пояснил, если говорить о Северной объездной, то только более года выкупали земельные участки. Поэтому такой проект может длиться несколько лет.

Ремонт и строительство дорог в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о 19 миллиардах гривен на дороги.

В Кабинете Министров согласовали дедлайн строительства большой кольцевой автомобильной дороги вокруг Киева. Ее должны завершить к декабрю 2023 года.

В конце ноября 2021 года в Украине закончили ремонтировать часть автомобильной дороги Н-12 Сумы – Полтава.

На Закарпатье открыли самый длинный путепровод после ремонта. Его протяженность – 312 метров.

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Совместно с коллегами из Львовской областной государственной администрации, а также с инженерами и землеустроителями Службы автомобильных дорог во Львовской области инициировали рабочую встречу с участием руководителей и представителей Львовской, Солонковской, Сокольницкой и Зымноводовской объединенных территориальных общин, по реконструкции существующей объездной дороги Львова на участках Западного обхода города Львова и части автомобильной дороги М-06 Киев –Чоп.

"Есть взаимопонимание среди руководителей области и объединенных территориальных общин относительно необходимости расширения кольцевой дороги города Львова. Ведь пробки на этой дороге – это проблема не только местных, но и гостей Львовщины. В "час пик" на этой дороге в пробках можно простоять немало времени. Это способствует снижению безопасности дорожного движения, отработанные газы автотранспорта существенно влияют на экологию региона, а о комфорте вообще не стоит говорить.

По состоянию на сегодня (1 февраля – 24 канал) имеем готовую проектную документацию для реконструкции дороги Западный обход города Львова от Рясное-Русское до Холодноводки км 0+000 – км 6+000. Сейчас проводят экспертизу проекта. На очереди также другие участки этой дороги", – отметил Олег Береза – руководитель Службы автомобильных дорог во Львовской области.

Кроме этого, мы уже начали процедуры по подготовке для выкупа и изъятия земель. Сейчас активно проводим соответствующие работы с Зымноводовской ОТО и ожидаем в ближайшие дни активного содействия со стороны города Львова в части поселка Рудно и Рясное-Русское Львовской ОТО.

Реконструированная дорога будет соответствовать параметрам I-Б категории с транспортными развязками в разных уровнях.