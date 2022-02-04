Відрізок розбили на 3 менші ділянки. Тендер на перший відрізок від Рясної-Руської до Зимної Води оголосять вже у лютому 2022 року.

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Це 6-кілометрова ділянка, на якій облаштують:

наземні переходи;

по 2 смуги руху в кожному напрямку;

трирівневу автомобільну розв'язку.

Тендер на другу 3-кілометрову ділянку Солонка – Сокільники мають оголосити навесні.



Як виглядатиме дорога / Візуалізація Служби автомобільних доріг у Львівській області

Чимало ділянок треба викупити

Також область розробляє проєктно-кошторисну документацію на реконструкцію третьої ділянки від Сокільників до Зимної Води.

Уся реновація займе трохи часу, адже є ще чимало ділянок, які треба викупити, перш ніж розпочинати саме будівництво.

У 2022 році плануємо розпочати. Однак 2022 року точно не завершимо. Адже окрім будівництва, це викуп земельних ділянок,

– зауважив заступник голови Львівської обласної держадміністрації Юрій Бучко.

Він пояснив, якщо говорити про Північну об'їзну, то тільки понад рік викупляли земельні ділянки. Тому такий проєкт може тривати кілька років.

Ремонт та будівництво доріг в Україні

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про 19 мільярдів гривень на дороги.

У Кабінеті Міністрів погодили дедлайн будівництва великої кільцевої автомобільної дороги навколо Києва. Її повинні завершити до грудня 2023 року.

Наприкінці листопада 2021 року в Україні закінчили ремонтувати частину автомобільної дороги Н-12 Суми – Полтава.

На Закарпатті відкрили найдовший шляхопровід після ремонту. Його протяжність – 312 метрів.

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Повний текст публікації у фейсбуці:

Спільно із колегами з Львівської обласної державної адміністрації, а також із інженерами та землевпорядниками Служби автомобільних доріг у Львівській області ініціювали робочу зустріч, за участі керівників та представників Львівської, Солонківської, Сокільницької та Зимноводівської об'єднаних територіальних громад, щодо реконструкції існуючої об'їзної дороги Львова на ділянках Західного обходу міста Львова та частини автомобільної дороги М-06 Київ –Чоп.

"Є взаєморозуміння серед керівників області та об'єднаних територіальних громад щодо необхідності розширення кільцевої дороги міста Львова. Адже закоркованість цієї дороги – це проблема не лише місцевих, а й гостей Львівщини. У "час пік" на цій дорозі в заторах можна простояти чимало часу. Це сприяє зниженню безпеки дорожнього руху, відпрацьовані гази автотранспорту суттєво впливають на екологію регіону, а про комфорт взагалі не варто говорити.

Станом на сьогодні (1 лютого – 24 канал) маємо готову проєктну документацію для реконструкції дороги Західний обхід міста Львова від Рясне-Руська до Холодновідки км 0+000 – км 6+000. Наразі проводять експертизу проєкту. На черзі також інші ділянки цієї дороги", – зазначив Олег Береза – керівник Служби автомобільних доріг у Львівській області.

Крім цього, ми вже розпочали процедури з підготовки для викупу та вилучення земель. Наразі активно проводимо відповідні роботи із Зимноводівською ОТГ та очікуємо у найближчі дні активного сприяння зі сторони міста Львова у частині селища Рудно та Рясне-Руська Львівської ОТГ.

Реконструйована дорога відповідатиме параметрам І-Б категорії з транспортними розв’язками в різних рівнях.