Из аэропорта эвакуировали больше 300 человек. Подозрительную сумку взорвали.
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Из-за поисков взрывчатки в аэропорту "Львов" задержали рейсы
Под лестницей аэропорта "Львов" 21 июля обнаружили подозрительную сумку. На место происшествия сразу приехали правоохранители, кинологи и взрывотехники. Они обследовали территорию и эвакуировали людей. Сумку, в которой могла бы быть взрывчатка, взорвали. Позже оказалось, что бомбы там не было. На месте взрыва нашли только остатки ноутбука. Работы продолжались в течение 2 часов, поэтому на аэродроме возникла задержка некоторых рейсов.
Недавно во Львовском аэропорту приземлились два рейса из Анталии. Задержки есть рейсов, которые должны были улететь со Львова в Тиват (Черногория) и Рим (Италия),
– рассказали в пресс-службе аэропорта.
В 12:25 прилетел самолет из Киева, в 12:30 – из Шарм-эль-Шейха, а в 13: 00 – из Анталии. А вот рейс из Тивата, который должен был прибыть в 13:20, задерживался. Кроме этого задерживается отлет со Львова в Тиват. Он должен был состояться в 12:20. Также задерживается рейс в Рим, который должен был вылететь в 15:05.
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Всего задержали 7 рейсов
Директор Львовского аэропорта Татьяна Романовская рассказала, что 21 июля из-за ситуации на аэродроме произошла задержка 7 рейсов.
"По сути задержка была 9 рейсов, но мы получили сообщение от полиции, что можем обслужить прилет, и 2 рейса – Azur из Анталии и Мотор Сич из Жулян – таки обслужили вовремя. Семь рейсов были вынуждены все же стоять и ждать поблизости", – отметила Романовская.
Задержка рейсов, по словам директора аэропорта, длилась примерно 45 минут.