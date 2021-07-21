З аеропорту евакуювали понад 300 людей. Підозрілу сумку підірвали.

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Через пошуки вибухівки в аеропорту "Львів" затримали рейси

Під сходами аеропорту "Львів" 21 липня виявили підозрілу сумку. На місце події одразу приїхали правоохоронці, кінологи та вибухотехніки. Вони обстежували територію та евакуйовували людей. Сумку, у якій могла б бути вибухівка, підірвали. Пізніше виявилось, що бомби там не було. На місці вибуху знайшли лише залишки ноутбуку. Роботи тривали протягом 2 годин, тож на летовищі виникла затримка деяких рейсів.

Нещодавно у Львівському аеропорту приземлились два рейси з Анталії. Затримки є рейсів, які мали відлетіти зі Львова на Тіват (Чорногорію) та Рим (Італію),

– розповіли у пресслужбі аеропорту.

О 12:25 прилетів літак з Києва, о 12:30 – з Шарм ель Шейху, а о 13:00 – з Анталії. А ось рейс з Тівату, який мав прибути о 13:20, затримувався. Окрім цього затримується відліт зі Львова до Тівату. Він мав відбутися о 12:20. Також затримується рейс до Риму, який мав вилетіти о 15:05.

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Загалом затримали 7 рейсів

Директорка Львівського аеропорту Тетяна Романовська розповіла, що 21 липня через ситуацію на летовищі відбулася затримка 7 рейсів.

"По суті затримка була 9 рейсів, але ми отримали вказівку від поліції, що можемо обслужити приліт і 2 рейси – Azur з Анталії та Мотор Січ із Жулян таки обслужили вчасно. Сім рейсів були змушені таки стояти й чекати поблизу", – зазначила Романовська.

Затримка рейсів, за словами директорки летовища, тривала приблизно 45 хвилин.

Зауважте! Правоохоронці встановили, що підозрілу сумку залишила іноземка-азіатка. Жінка просто забула про неї, коли поспішала на рейс до Стамбула. Через пошуки вибухівки його також затримали. Авіасудно повинне було вилетіти о 10:00, а вилетіло лише о 13:00.