Четвертую пострадавшую таки спасли медики: полиция уточнила детали ДТП на Львовщине
Источник:Нацполиция
Жертвами жуткого ДТП в Рудках на Львовщине 3 сентября стали 3 человека. Ранее полиция сообщала о 4 погибших, однако позже информацию уточнили.
Пресс-служба Нацполиции сообщила, что авария произошла в 16.15 на улице Самборской. Водитель грузовика не справился с управлением. Как следствие, автомобиль выехал на тротуар, сбил электроопору, въехал в магазин, а затем перевернулся.
Заметьте На Прикарпатье 16-летний мотоциклист сбил двух несовершеннолетних
От полученных травм водитель грузовика скончался на месте ДТП. Кроме того, авария унесла жизни еще 2 человека: 47-летних мужчины и женщины.
За жизнь 2 пострадавших девушек – 10 и 16 лет – борются медики.
Сейчас правоохранители устанавливают детали трагедии. Уголовное производство открыли по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения.
ДТП в Рудках: главное
- Смертельная авария произошла в Рудках 3 сентября.
- Грузовик на скорости влетел в продуктовый магазин.
- Люди поделились жуткими деталями ДТП: части человеческих тел разбросало по дороге.
- Трассу Львов – Самбор временно заблокировали.
- На место ДТП прибыли следователи отдела расследования преступлений в сфере транспорта полиции Львовщины и территориального подразделения полиции.