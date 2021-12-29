Дело водителя, сбившего насмерть отца журналиста 24 канала, ведет скандальная судья Палюх

Во Львове 4 ноября автомобиль насмерть сбил отца журналиста 24 канала. Дело ведет судья, которая уже назначила мягкое наказание этому водителю.

Об этом стало известно 29 декабря, когда подозреваемому начали избирать уже вторую меру пресечения. Речь идет о судье Зализнычного райсуда Наталье Палюх. Ранее СМИ не раз ее упоминали в освещении других резонансных дел.

Заметьте Водителю, который насмерть сбил отца журналиста 24 канала, не провели проверку на наркотики

Решила, что штрафа достаточно

О том, что Палюх уже судила Юрия Щербинина, сообщила фундация DEJURE. По данным активистов, мужчину в 2016 году привлекали к ответственности за превышение скорости. Тогда его обвинили в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Однако нарушитель отделался лишь штрафом в 3 400 гривен.

И этот случай – очередное напоминание: снисходительные решения украинских судей относительно пьяных водителей забирают человеческие жизни,

– заявили в организации DEJURE.

Следует отметить, что у судьи была возможность применить к нарушителю более серьезное наказание. В частности, лишить его права управлять автомобилем сроком до двух лет. Однако служительница Фемиды решила, что штрафа будет достаточно.

Осудила пенсионера, которого сбили

Издание Zaxid.net 3 августа сообщило, что судья вынесла другой нетипичный приговор. Палюх рассматривала дело о сбитии 68-летнего львовянина. Тогда она признала виновным пешехода и оштрафовала его на 680 гривен.

Это объяснили тем, что мужчина пересекал дорогу вне пешеходного перехода. В постановлении суда не было информации о том, получил ли травмы пешеход. Однако было указано, что после получил механические повреждения автомобиль.

Отвергла показания свидетелей по делу налоговика

Также DEJURE сообщает, что в 2019 году Палюх занималась другим довольно неоднозначным ДТП. Тогда правоохранители составили протокол на водителя, который, по словам потерпевших, находился за рулем пьяным. Им оказался львовский налоговик.

Однако подозреваемый заявил, что управлял авто не он, а его товарищ. Хотя свидетели утверждали, что второй мужчина прибыл уже после аварии, это доказать не смогли. Поэтому судья отвергла показания свидетелей и закрыла производство из-за недоказанности, что за рулем был именно налоговик.

Главное о гибели отца журналиста

Ужасная авария произошла 4 ноября примерно в 15:00 на улице Шевченко. Владимир Шляхтин пересекал дорогу по пешеходному переходу и попал под колеса автомобиля, который мчался на бешеной скорости.

71-летний мужчина получил крайне тяжелые травмы и погиб на месте аварии. Экспертиза установила, что на момент ДТП мужчина был пьян. Однако проверку на наркотики не сделали. Это объяснили тем, что полицейские "взяли недостаточно материала".

По словам свидетелей, после он сразу позвонил к знакомым в надежде избежать ответственности за то, что натворил. Также Щербинин требовал у патрульных отдать его авто и вел себя очень агрессивно.

Впоследствии суд избрал виновнику жуткой аварии первую меру пресечения – 60 суток в СИЗО без права внесения залога. Сейчас мужчине грозит от 5 до 10 лет заключения.