Про це стало відомо 29 грудня, коли підозрюваному почали обирати вже другий запобіжний захід. Мовиться про суддю Залізничного райсуду Наталію Палюх. Раніше ЗМІ не раз її згадували у висвітленні інших резонансних справ.

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Вирішила, що штрафу достатньо

Про те, що Палюх вже судила Юрій Щербініна, повідомила фундація DEJURE. За даними активістів, чоловіка у 2016 році притягували до відповідальності за перевищення швидкості. Також тоді його звинуватили в керуванні автомобілем у стані алкогольного сп'яніння. Проте порушник відбувся лише штрафом у 3 400 гривень.

І цей випадок — чергове нагадування: поблажливі рішення українських суддів стосовно п'яних водії забирають людські життя,

– заявили в організації DEJURE.

Слід зазначити, що суддя тоді мала можливість застосувати до порушника більш серйозне покарання. Зокрема, позбавити його права керувати автомобілем строком до двох років. Однак служителька Феміди вирішила, що штрафу буде достатньо.

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Видання Zaxid.net 3 серпня повідомило, що суддя винесла інший нетиповий вирок. Палюх розглядала справу про збиття 68-річного львів'янина. Тоді вона визнала винним пішохода й оштрафувала його на 680 гривень.

Це пояснили тим, що чоловік перетинав дорогу поза межами пішохідного переходу. У постанові суду не було інформації про те, чи отримав травми пішохід. Однак було вказано, що після отримав механічні пошкодження автомобіль.

Відкинула покази свідків у справі податківця

Також DEJURE повідомляє, що у 2019 році Палюх займалася іншою досить неоднозначною ДТП. Тоді правоохоронці склали протокол на водія, який, за словами потерпілих, перебував за кермом п'яним. Ним виявився львівський податківець.

Проте підозрюваний заявив, що керував авто не він, а його товариш. Хоч свідки стверджували, що другий чоловік прибув уже після аварії, це довести не змогли. Тому суддя відкинула покази свідків і закрила провадження через недоведеність, що за кермом був саме податківець.

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Жахлива аварія трапилась 4 листопада приблизно о 15:00 на вулиці Шевченка. Володимир Шляхтін перетинав дорогу пішохідним переходом і потрапив під колеса авто, яке мчало на шаленій швидкості.

71-річний чоловік отримав надзвичайно важкі травми та загинув на місці аварії. Експертиза встановила, що на момент ДТП чоловік був п'яним. Однак перевірки на наркотики не зробили. Це пояснили тим, що поліцейські "взяли недостатньо матеріалу".

За словами свідків, після він одразу зателефонував до знайомих у надії уникнути відповідальності за те, що накоїв. Також Щербінін вимагав у патрульних віддати його авто й поводився дуже агресивно.

Згодом суд обрав винуватцю моторошної аварії перший запобіжний захід – 60 діб у СІЗО без права внесення застави. Наразі чоловікові загрожує від 5 до 10 років ув'язнення.