В МИДе Израиля отметили, что их консульство работает во Львове с 17 февраля. Речь идет о том, что помогают израильтянам, которые хотят уехать из Украины.

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Призывают уезжать из Украины

О решении переехать во Львов уже сообщалось ранее. В МИДе Израиля заявили, что готовы к любому развитию событий. Они также осмотрели пропускные пункты на границах с целью обеспечения пропуска граждан Израиля. Министр Яир Лапид еще раз призвал сограждан покидать Украину.

Обратите внимание! Телефон офиса консульства Израиля: +380935402099.

Текст публикации МИД Израиля

После оценки ситуации в МИДе Израиля, а также обсуждения с разными международными субъектами, Яир Лапид решил поручить сотрудникам Посольства Израиля в Киеве переехать в консульские учреждения, открытые в городе Львове на Западной Украине.