У МЗС Ізраїлю зазначили, що їхнє консульство працює у Львові з 17 лютого. Мовиться про те, що допомагають ізраїльтянам, які хочуть виїхати з України.

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Закликають їхати з України

Про рішення переїхати до Львова вже повідомляли раніше. У МЗС Ізраїлю заявили, що готові до будь-якого розвитку подій. Вони також оглянули пропускні пункти на кордонах, щоб забезпечити пропуск громадян Ізраїлю. Міністр Яїр Лапід вкотре закликав співгромадян покидати Україну.

Зверніть увагу! Телефон офісу консульства Ізраїлю у Львові: +380935402099.

Текст публікації МЗС Ізраїлю

Після оцінки ситуації в МЗС Ізраїлю, а також обговорення з різними міжнародними суб’єктами, Яїр Лапід вирішив доручити співробітникам Посольства Ізраїлю в Києві переїхати до консульських установ, відкритих у місті Львові на Західній Україні.