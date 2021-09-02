В течение года долг на карточках пострадавшего вырос до более 130 тысяч гривен. Кроме этого, злоумышленники взяли займы в ломбардах на имя мужчины.

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На мужчину напали в центре Львова

В феврале 2020 года на улице Леси Украинки грабители напали на Руслана Горбенко. Они избили мужчину, ударили его по голове и надавали тумаков. После этого злоумышленники ограбили Горбенко. Они разблокировали пальцем пострадавшего его же телефон и получили доступ к банковским картам. В прошлом году в приложении Monobank это было проще сделать. Грабители сменили пин-коды на карточках Горбенко, наведя на них камеру телефона.

Там еще писалось: "Для активации наведите камеру на номер и фото будет сделано автоматически". Таким образом грабители получили все мои данные,

– рассказал пострадавший.

Когда мужчина восстановил свои мобильные номера, ему начали приходить оповещения о снятии средств. Тогда Горбенко обратился в полицию. Это случилось тогда, когда он пришел в себя – на третий день после избиения.

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Долг мужчины вырос до более 130 тысяч гривен

Пострадавший отметил, что он был уверен, что защищен банками как клиент. По его словам, перед разрешением операций по снятию средств финучреждение должно было бы звонить и запрашивать кодовое слово, чтобы как-то идентифицировать его.

"Годами, десятилетиями я не залезал в кредиты. Тогда я якобы был должен Monobank около 18 тысяч гривен, а "Привату" – 60 тысяч гривен", – добавил мужчина.

Сейчас долг на кредитных карточках пострадавшего составляет более 130 тысяч гривен. В банках мужчине не объясняли, почему сумма выросла. Зато через год на Горбенко подали в суд.

Кроме кредитов в банках, преступники набрали на имя мужчины еще и займов в ломбарде. Поэтому Горбенко вместе со своим адвокатом начал собирать доказательства. По словам адвоката Иосифа Зазуляка, они уже имеют фото с камер наблюдения банкоматов, на которых запечатлены неизвестные люди, что снимали деньги в разных местах Львова, начиная с 6 утра и примерно до обеда.

"Также есть задокументированный ответ из ломбарда, что у них такого клиента как Горбенко Руслан нет. Почему говорю об этом? Потому что в выписке "Универсал Банка" было несколько операций после февраля 2020 года – на эту карточку начислялись проценты", – отметил Зазуляк.

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В банках советуют установить лимиты на финансовые операции

По словам финансового эксперта Виктора Гальчинского, ситуация, в которую попал пострадавший, – форс-мажорная. С момента ограбления до обращения мужчины в банки с просьбой заблокировать карточки прошло несколько часов.

Все действия, совершаемые с помощью электронной подписи, сгенерированного в мобильном приложении или одноразовым СМС-паролем на мобильный телефон, который регистрируется как финансовый, считаются такими, что их делал клиент до момента блокировки карты,

– отметил эксперт.

Гальчинский советует всегда иметь при себе или в "облачном хранилище" список всех карточек, счетов и горячих линий. Также следует отключить биометрическую авторизацию в телефоне и каждый раз вводить пароль вручную.

Пресс-секретарь "Приватбанка" во Львовской области Докия Кузьменко добавила, что также на счетах нужно сделать ограничения.

"Зайдите в настройки онлайн-банкинга и установите лимиты на типичные операции или можно их даже обнулить. Речь идет о снятии наличных в автомате и интернет-платежах", – добавила Кузьменко.

Журналисты направили запросы в банки с просьбой высказать свою позицию по судебному делу и объяснить, почему долг на карточках Горбенко продолжает расти. Через 5 рабочих дней они не получили никакого ответа. В свою очередь, пострадавший уже подал апелляцию по долгу в Monobank. Ближайшее судебное заседание состоится 29 сентября.

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