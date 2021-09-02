Впродовж року борг на картках постраждалого зріс до понад 130 тисяч гривень. Окрім цього, зловмисники взяли позики у ломбардах на ім'я чоловіка.

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На чоловіка напали у центрі Львова

У лютому 2020 року на вулиці Лесі Українки грабіжники напали на Руслана Горбенка. Вони побили чоловіка – вдарили його по голові й надавали стусанів. Після цього зловмисники пограбували Горбенка. Вони розблокували пальцем постраждалого його ж телефон та отримали доступ до банківських карток. Минулого року в додатку Monobank це було простіше зробити. Грабіжники змінили пін-коди на картках Горбенка, навівши на них камеру телефону.

Там ще писало: "Для активації наведіть камеру на номер й фото буде зроблено автоматично". Таким чином грабіжники отримали всі мої дані,

– розповів постраждалий.

Коли чоловік відновив свої мобільні номери, йому почали приходити сповіщення про зняття коштів. Тоді Горбенко звернувся до поліції. Це трапилося тоді, коли він отямився – на третій день після побиття.

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Борг чоловіка зріс до понад 130 тисяч гривень

Постраждалий зазначив, що він був впевнений, що захищений банками як клієнт. За його словами, перед дозволом операцій зі зняття коштів фінустанова повинна була б дзвонити та запитувати кодове слово, щоб якось ідентифікувати його.

"Роками, десятиліттями я не залазив в кредити. Тоді я нібито був винен Monobank близько 18 тисяч гривень, а "Привату" – 60 тисяч гривень", – додав чоловік.

Наразі борг на кредитних картках постраждалого становить понад 130 тисяч гривень. У банках чоловікові не пояснювали, чому сума зросла. Натомість через рік на Горбенка подали в суд.

Окрім кредитів у банках, злочинці набрали на ім'я чоловіка ще й позик у ломбарді. Тож Горбенко разом зі своїм адвокатом почав збирати докази. За словами адвоката Йосипа Зазуляка, вони вже мають фото з камер спостереження банкоматів, на яких зафіксовані невідомі люди, що знімали гроші в різних місцях Львова, починаючи із 6 ранку і десь до обіду.

"Також є задокументована відповідь з ломбарду, що в них такого клієнта як Горбенко Руслан немає. Чому кажу про це? Бо у виписці "Універсал Банку" було декілька операцій після лютого 2020 року – на цю картку нараховувались відсотки", – зазначив Зазуляк.

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У банках радять встановити ліміти на фінансові операції

За словами фінансового експерта Віктора Гальчинського, ситуація, в яку втрапив постраждалий, – форс-мажорна. З моменту пограбування до звернення чоловіка в банки з проханням заблокувати картки минуло кілька годин.

Всі дії, вчинені за допомогою електронного підпису, згенерованого у мобільному додатку або одноразовим СМС-паролем на мобільний телефон, який реєструється як фінансовий, вважаються такими, що їх робив клієнт до моменту блокування картки,

– зазначив експерт.

Гальчинський радить завжди мати при собі або у "хмарному сховищі" перелік усіх карток, рахунків та гарячих ліній. Також слід відключити біометричну авторизацію в телефоні та кожного разу вводити пароль вручну.

Речниця "Приватбанку" у Львівській області Докія Кузьменко додала, що також на рахунках потрібно зробити обмеження.

"Зайдіть у налаштування онлайн-банкінгу і встановіть ліміти на типові операції або можна їх навіть обнулити. Йдеться про зняття готівки в автоматі та інтернет-платежі", – додала Кузьменко.

Журналісти надіслали запити до банків з проханням висловити свою позицію у судовій справі та пояснити, чому борг на картках Горбенка продовжує рости. Через 5 робочих днів вони не отримали жодної відповіді. Своєю чергою, постраждалий вже подав апеляцію щодо боргу в Monobank. Найближче судове засідання відбудеться 29 вересня.

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