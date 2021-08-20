Зловмиснику вже повідомили про підозру. Його помістили під варту.

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Чоловік скоїв 2 розбійні напади

У Києві в липні 2020 року трапилися розбійні напади на кредитні установи у Голосіївському та Деснянському районах. Начальник ГУНП у місті Києві Іван Вигівський розповів, що схема злочинів була аналогічною: чоловік заходив у приміщення та погрожував співробітникам предметом, схожим на зброю.

У Голосіївському районі нападник забрав із каси фінансової установи близько 30 тисяч гривень. Через 2 тижні він скоїв розбійний напад на інший заклад, але нічого не встиг забрати, оскільки його зупинила реакція менеджера, яка почала кликати на допомогу,

– зазначив правоохоронець.

Слідчі ретельно проаналізували обидва випадки та маршрути пересування зловмисника. Згодом правоохоронці встановили його особу та ймовірні місця проживання.



Чоловік вчинив 2 розбої / Фото поліції Києва

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Зловмисника затримали у Львові

Київські правоохоронці дізнались, що чоловік планує втекти за кордон. Вони повідомили про це своїм львівським колегам, й ті знайшли зловмисника в автобусі на шляху виїзду з України.

Затриманим виявився раніше не судимий 32-річний уродженець Полтавської області. Під час обшуку за місцем проживання чоловіка на Київщині поліцейські вилучили предмет, схожий на пістолет. Його скерували на експертизу.

"Правопорушник пояснив нам, що на злочинні дії його підштовхнули грошові борги", – зазначив Вигівський.

Слідчі оголосили чоловіку про підозру в "розбої". Також правоохоронці готують повідомлення йому про підозру за вчинення аналогічного злочину у Деснянському районі. Якщо провину затриманого доведуть у суді, йому загрожуватиме до 12 років за ґратами з конфіскацією майна. Голосіївський районний суд обрав зловмиснику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.



Зловмисника затримали при спробі втечі з країни / Фото поліції Києва



Чоловікові повідомили про підозру / Фото поліції Києва



Зловмиснику загрожує в'язниця / Фото поліції Києва